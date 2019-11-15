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Нардеп Тищенко "відібрав" у журналістів камери: всі деталі і фото

STYLERЖиття    15.11.2019 - 21:23
Нардеп Тищенко "відібрав" у журналістів камери: всі деталі і фото
Тищенко спробував себе в ролі фотокореспондента (фото: колаж РБК-Україна)

Микола Тищенко взяв у журналістів професійну камеру і зробив кілька кадрів

Народний депутат від партії "Слуга народу" Микола Тищенко піднявся у Верховній Раді на ложе преси і зробив кілька фотографій. Відповідні фотографії опублікували фотографи Ян Доброносов і Богдан Бортаков на своїх сторінках в Facebook.

Можливо, Тищенко, таким чином, хотів перевірити, наскільки екрани мобільних телефонів депутатів доступні фотообъективам журналістів.

Нардеп Тищенко &quot;відібрав&quot; у журналістів камери: всі деталі і фото

Тищенко спробував себе у ролі фотокореспондента (фото: facebook.com/yan.dobronosov)

Нагадаємо, що Микола Тищенко потрапив у гучний скандал через свою сестру Юлію, яка фігурує як співзасновник компаній, які виграли державні закупівлі на 15 мільйонів гривень.

Нардеп Тищенко &quot;відібрав&quot; у журналістів камери: всі деталі і фото

Тищенко спробував себе у ролі фотокореспондента (фото: facebook.com/bogdanbortakov)

Раніше повідомлялося про те, що одіозний Тищенко влаштував дебош у Раді. Нардеп від "Оппоблока" Микола Скорик штовхав плечем Тищенко, намагаючись пройти, але представник "Слуги народу" не пускав його.

Тищенко спробував себе у ролі фотокореспондента (фото: facebook.com/bogdanbortakov)

Ми також писали про те, що Тищенко зганьбився через формулу Штайнмайера. Його запитали про формулу Штайнмайера, а також поцікавилися, що він думає з приводу розведення сил на Донбасі. Проте народний депутат почав плутано давати пояснення.

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