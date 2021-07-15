Тищенко звинуватив 1+1 в "договорняках": канал жорстко відповів

Микола Тищенко заявив, що телеканал "1+1" його обдурив і не виконав свої обіцянки з приводу проєкту "Танці з зірками". Нібито продюсери пообіцяли йому певну кількість ефірів, але обіцянка виконана не була. На телеканалі жорстко відповіли Тищенко на його звинувачення.

Як відзначили на "1+1", гарантувати Тищенко кількість ефірів було неможливо, через те, що долю учасників проєкту "Танці з зірками" вирішують оцінки не тільки журі, але глядацьке голосування. Про це повідомили в " КП в Україні ".

"Загальновідомо, що за форматом танцювального голосування, переможці проєкту обираються шляхом глядацького голосування і за оцінками професійних суддів", - пояснили в пресслужбі телеканалу.

Крім того, важливим фактором на проєкті є народна любов і підтримка учасників з боку глядачів.

"Уважний глядач помітить, що до фіналу завжди доходять зірки, які доклали більше зусиль, щоб навчитися танцювати, і проєкт жодним чином не може це гарантувати. Також важливим є фактор народної любові та підтримки, як, наприклад, у випадку з Дмитром Комаровим, адже саме повага телеглядачів забезпечила йому участь у проєктах до 7 ефіру першого сезону. Водночас Микола Тищенко вибув у четвертому ефірі другого сезону оновлених "Танців", - додали на"1+1".

З чого почався конфлікт

Раніше Тищенко в інтерв'ю для видання "Бабель"заявив, що канал "1 + 1" порушив свої обіцянки у 2018 році та не виконав домовленості щодо кількості ефірів програми "Танці з зірками", попри на голосування журі та глядачів.

"Послухайте, ми ж чесно зараз говоримо. У каналу є зобов'язання, що зірка не піде раніше такого-то ефіру. Це все усні домовленості", - сказав Тищенко.

Однак, є й інша версія - Тищенко спочатку на проєкті дивився на всіх зверхньо, просував свої правила і нікого не слухав. Він прийняв запрошення на проєкт, але попередив команду каналу про те, то танцювати не вміє. Зі своєю напарницею Анастасією Кумейко він дійшов до четвертого ефіру і покинув "Танці з зірками".

Нібито після вильоту з проєкту у Ніколя Тищенка навіть був конфлікт з колишнім керівником каналу "1+1" Олександром Ткаченком, який зараз займає пост міністра культури.