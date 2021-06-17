Тину Кароль внезапно застали на рынке в Казахстане (фото)

На главном рынке города Тина Кароль купила местный альпийский мед, а также фруктов. Для выхода выбрала наряды из летней коллекции Louis Vuitton - красный топ и черные леггинсы.

Фото: Тина Кароль прошлась по рынку в Казахстане (instagram.com/tinakarol_fantina)

Артистка планирует пробыть в стране неделю, в течение которой даст ряд телевизионных и радиоинтервью. Помимо работы ее ждет посещение достопримечательностей. В частности, прогулка по канатной дороге и встреча рассвета в горах.

Отметим, что она уже засветилась на центральном телевидении Казахстана. На ток-шоу "News Zone с Назымой Гадильбек" музыкального канала Muzzone и рассказала о первых впечатлениях от Алматы.

А в прямом эфире утреннего шоу на центральном канале AlmatyTV певица исполнила песню "Скандал".

Скрин: Тина Кароль на телевидении Казахстана