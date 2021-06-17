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Тину Кароль внезапно застали на рынке в Казахстане (фото)

Автор: Светлана Мащенко

Тину Кароль застали на продуктовом рынке в столице Казахстана городе Алматы. Туда украинская артистка отправилась с промо-туром, чтобы прорекламировать свой свежий альбом "Красиво".

Фото появились на фан-странице Тины Кароль в Instagram.

На главном рынке города Тина Кароль купила местный альпийский мед, а также фруктов. Для выхода выбрала наряды из летней коллекции Louis Vuitton - красный топ и черные леггинсы.

Фото: Тина Кароль прошлась по рынку в Казахстане (instagram.com/tinakarol_fantina)

Артистка планирует пробыть в стране неделю, в течение которой даст ряд телевизионных и радиоинтервью. Помимо работы ее ждет посещение достопримечательностей. В частности, прогулка по канатной дороге и встреча рассвета в горах.

Отметим, что она уже засветилась на центральном телевидении Казахстана. На ток-шоу "News Zone с Назымой Гадильбек" музыкального канала Muzzone и рассказала о первых впечатлениях от Алматы.

А в прямом эфире утреннего шоу на центральном канале AlmatyTV певица исполнила песню "Скандал".

Скрин: Тина Кароль на телевидении Казахстана

Ранее мы писали, что Тина Кароль заговорила про поездку на "Славянский базар", что состоится в Беларуси в июле. Но после того, как разгорелся скандал, певица забрала свои слова назад.

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Тина Кароль