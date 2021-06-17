Тіну Кароль раптово застали на ринку в Казахстані (фото)

На головному ринку міста Тіна Кароль купила місцевий альпійський мед, а також фруктів. Для виходу вибрала вбрання з літньої колекції Louis Vuitton - червоний топ і чорні легінси.

Фото: Тіна Кароль пройшлася по ринку в Казахстані (instagram.com/tinakarol_fantina)

Артистка планує пробути в країні тиждень, протягом якого дасть ряд телевізійних і радіоінтерв'ю. Крім роботи її чекає відвідування визначних пам'яток. Зокрема, прогулянка по канатній дорозі і зустріч світанку в горах.

Відзначимо, що вона вже засвітилася на центральному телебаченні Казахстану. На ток-шоу "News Zone з Назимою Гадильбек" музичного каналу Muzzone і розповіла про перші враження від Алмати.

А в прямому ефірі ранкового шоу на центральному каналі AlmatyTV співачка виконала пісню "Скандал".

Скрін: Тіна Кароль на телебаченні Казахстану