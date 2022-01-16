Тине Кароль запретили петь на русском языке на "Танцах со звездами" в Грузии

Известная украинская певица Тина Кароль в очередной раз выступила в Грузии в прямом эфире шоу "Танцы со звездами". Вместе с популярным грузинским исполнителем Анри Джохадзе певица исполнила новую версию своего хита "Красиво".
Подробней об этом читайте в нашем материале ниже.
Интересно, что артисты пели на английском и грузинском языках. При том, что оригинал песни звучит на русском языке. Видимо, певице запретили выступать на языке агрессора. Ранее между Грузией и Россией были военные конфликты.
Это уже во второй раз, когда Тине Кароль поет не на русском на грузинских "Танцах". Отметим, что у певицы очень много известных песен, которые написаны именно на этом языке.
Тине Кароль выступила на грузинских "Танцах со звездами" (видео: YouTube)
Напомним, продюсер украинских "Танцев со звездами" Владимир Завадюк назвал двух самых конфликтных и скандальных украинских певиц. По его словам, это Тина Кароль и Наталья Могилевская.
Ранее мы также писали о том, что в сети появилось архивное видео с 21-летней Тиной Кароль и 15-летней Юлией Саниной на одной сцене. В то время Юлия Санина принимала участие в одном из талант-шоу, где ведущими была Тина Кароль и певец EL Кравчук.
Интересно, что спустя 14 лет после этого видео Санина и Кароль записали совместный трек на песню "Вільна". При этом он стал саундтреком к фильму "Віддана".