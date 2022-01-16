Тине Кароль запретили петь на русском языке на "Танцах со звездами" в Грузии

Интересно, что артисты пели на английском и грузинском языках. При том, что оригинал песни звучит на русском языке. Видимо, певице запретили выступать на языке агрессора. Ранее между Грузией и Россией были военные конфликты.

Это уже во второй раз, когда Тине Кароль поет не на русском на грузинских "Танцах". Отметим, что у певицы очень много известных песен, которые написаны именно на этом языке.

Тине Кароль выступила на грузинских "Танцах со звездами" (видео: YouTube)