Тіні Кароль заборонили співати російською мовою на "Танцях з зірками" в Грузії

Відома українська співачка Тіна Кароль в черговий раз виступила в Грузії в прямому ефірі шоу "Танці з зірками". Разом з популярним грузинським виконавцем Анрі Джохадзе співачка виконала нову версію свого хіта "Красиво".

Детальніше про це читайте в нашому матеріалі нижче.

Це вже вдруге, коли Тіні Кароль співає не російською на грузинських "Танцях". Зазначимо, що у співачки дуже багато відомих пісень, які написані саме цією мовою.

Цікаво, що артисти співали англійською та грузинською мовами. При тому, що оригінал пісні звучить російською мовою. Мабуть, співачці заборонили виступати мовою агресора. Раніше між Грузією і Росією були військові конфлікти.

Нагадаємо, продюсер українських "Танців з зірками" Володимир Завадюк назвав двох найбільш конфліктних і скандальних українських співачок. За його словами, це Тіна Кароль і Наталія Могилевська.

Раніше ми також писали про те, що в мережі з'явилося архівне відео з 21-річною Тіною Кароль і 15-річною Юлією Саніною на одній сцені. У той час Юлія Саніна брала участь в одному з талант-шоу, де ведучими була Тіна Кароль і співак EL Кравчук.

Цікаво, що через 14 років після цього відео Саніна і Кароль записали спільний трек на пісню "Вільна". При цьому він став саундтреком до фільму "Віддана".