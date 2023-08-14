Тіна Кароль зворушила фото з 14-річним сином. Знімки присвятила його померлому батьку

"Прикладом бути неможливо, а орієнтиром можна. Сьогодні дитячі свята починаються з хвилин мовчання за тими, кого вже нема. Діти вміють шанувати пам’ять та поважати героїв, серед яких їх батьки та родичі. Сльози на їх очах сухі, наші діти сильніші за нас Доля, яка випала нашим дітям тяжка і несправедлива. Я бачу як цей біль перетворюється на мотивацію та характер. Молодих вдів, таких розгублених, таких сильних - нас сьогодні таких, нажаль, більшає. Хлопчиків з портретом тата у кишені також більшає.", - написала Тіна.

Вона наголосила, що все ще любить свого померлого чоловіка.

"Ми 10 років, усвідомлення цього не можливе, слідуємо за твоєю зіркою.

Ти бився за життя відчайдушно у всіх на очах, у моїх руках. Ми любимо тебе, наш тато! Ми йдемо далі, як ти й просив, але не повз, а з тобою в нашій пам’яті і серці. Назавжди разом", - резюмувала Кароль.

Тіна Кароль із сином Веніаміном Огіром (фото: instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, Тіна Кароль та Євген Огір познайомилися у 2007 році на одному з музичних телеканалів. Весілля пара зіграла у 2008 році.

Тіна та Євген спочатку таємно розписалися, а пишне свято влаштували в одному з київських ресторанів. У 2008 році у Кароль та Огіра народився син Веніамін.

2012 року у продюсера діагностували рак шлунка. На момент смерті йому було лише 32 роки.