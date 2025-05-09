Тіна Кароль, Ziferblat та інші на "В’ЯВА": гід по найкращих подіях просто неба

Культурний простір "В’ЯВА" на ВДНГ офіційно відкрив новий сезон - і травень став першим місяцем, коли простір працює на повну. Тут кожен день - це концерт, кіно, театр, виставка або вечірка просто неба. Серед подій травня - гучні повернення, дебюти після "Євробачення" та єдиний виступ Тіни Кароль у столиці.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає детальніше про концерти і дійства, які варто відвідати цього місяця.

9 травня. На сцену "В’ЯВА" вийдуть Ірена Карпа та Фактично Самі (ex-Qarpa), а також словацькі легенди андеграунду Bez ladu a skladu та Karpatské chrbáty. Концерт для фанів альтернативи, року й постпанку.

10 травня. До Києва повертається батько британського драм-енд-бейсу - London Elektricity. Разом із ним - його колега з Hospital Records, діджей Jolliffe, а також українські представники сцени: Votuma, Derrick, Diffirant, Warm Roller.

11 травня. На сцені "В’ЯВА" - Dantes. Ліричний поп, харизма й танцювальний драйв. У програмі - "Губи у губах", "Чуєш", нові пісні та шоу, яке хочеться прожити наживо.



14 травня. Виступить театр тіней Teulis - унікальне дійство, де актори створюють сюжети з тіней, світла й пластики. Театр гастролював в Італії, Японії, Швеції - і тепер у Києві.

16 травня. Концерт Volkanov. Молодий артист, який поєднує поп, шансон і ліричну експресію. У програмі - "Намалюю", "Я на жигулі", "Я не буду пити".



17 травня. Сольний виступ Samchuk. Артист нового покоління з мільйонами стрімів, улюбленець TikTok та хітмейкер. У "В’ЯВА" він покаже нову концертну програму.

18 травня. Великий концерт гурту TVORCHI. Після довгої паузи дует повертається з сольником, у якому прозвучать Bonfire, Believe, Heart of Steel, "Мова тіла", "Віч-на-віч", а також прем’єри.



23 травня. Перший концерт Ziferblat після виступу на "Євробаченні-2025". У програмі - конкурсна пісня Bird of Pray, альбом "Перетворення", дует із Tember Blanche та нові сюрпризи.



24 травня. Відбудеться найбільша вечірка сезону - "Так а шо ти?". Мікси від XXV кадр, NOVIK, olvipmiss, танцювальна класика 80–2000-х, ностальгія й ніч без обмежень.

25 травня. Пройде ексклюзивний концерт Тіни Кароль. Програма, яку можна почути лише у "В’ЯВА", лише цього вечора. Сильний голос, щирі пісні й атмосфера, яку неможливо повторити.



27 травня. Вистава "Егоїстки". Театральна костюмована комедія з нотками детективу, натхненна п’єсою "8 жінок". Аристократичний антураж, жіночі інтриги та іронічний сюжет.

30 травня. Концерт Green Grey. Культовий електро-рок гурт з 90-х, який залишається зухвалим і сучасним. "Маза фака", "Під дощем", "Таксі", "Егоіст" - у живому виконанні.

31 травня. Перший столичний сольник NAZVA. Етно-арт хаос, в якому сплітаються поезія, електроніка, народні мотиви та танцювальні ритми. Фінал місяця - голосно й незабутньо.



Вхід на частину подій вільний, на концерти - квитки на сайті або на вході, якщо не sold out. Простір відкритий щодня.