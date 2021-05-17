UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Тина Кароль снова заговорила о "романе" с Даном Баланом: навязать любовь невозможно

Автор: Людмила Жукова

Тина Кароль наконец-то прокомментировала слухи о ее отношениях с Даном Баланом. Певица также прояснила ситуацию относительно заявлений, что их история - это всего лишь постановка.

Так, свою позицию Тина озвучила на своей странице в Instagram.

Но ее объяснения фанатов не удовлетворили, а еще больше запутали.

"Разве флирт называют обманом? Это игра полутеней романтики. Навязать любовь невозможно. Мы были искренны, и это наша история. Как будет дальше - это наш Secret Paradise", - загадочно написала Тина.

Тина Кароль прокомментировала отношения с Баланом (Скриншот)

Отметим, что ранее Дан Балан отметил, что никого они с Кароль не обманывали, и между ними и правда была некая симпатия, а о романе они никогда и не говорили.

"Ребята, а в чем обман то? Мы никогда не заявляли о какой-то связи между нами, кроме дружеской. То, что вы видели в эфирах Голоса - это была искренняя симпатия... А дальше люди сами додумывали, сами напридумывали и сами решили, что был какой-то обман", - сказал артист.

Как мы ранее писали, телевизионный продюсер известного шоу "Голос країни" Владимир Завадюк сообщил, что его слова о том, что роман Тины Кароль и Дана Балана - постановочный, не является правдой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Тина КарольDan Balan