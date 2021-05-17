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Тіна Кароль знову заговорила про "роман" з Даном Баланом: нав'язати любов неможливо

Автор: Людмила Жукова

Тіна Кароль нарешті прокоментувала чутки про її стосунки з Даном Баланом. Співачка також прояснила ситуацію щодо заяв, що їхня історія - це всього лише постановка.

Так, свою позицію Тіна озвучила на своїй сторінці в Instagram.

Але її пояснення фанатів не задовольнили, а ще більше заплутали.

"Хіба флірт називають обманом? Це гра напівтіней романтики. Нав'язати любов неможливо. Ми були щирі, і це наша історія. Як буде далі - це наш Secret Paradise", - загадково написала Тіна.

Тіна Кароль прокоментувала стосунки з Баланом (скріншот)

Відзначимо, що раніше Дан Балан зазначив, що нікого вони з Кароль не обманювали, і між ними й правда була якась симпатія, а про роман вони ніколи й не говорили.

"Люди, а в чому обман? Ми ніколи не заявляли про якийсь зв'язок між нами, крім дружнього. Те, що ви бачили в ефірах Голосу - це була щира симпатія... А далі люди самі додумували, самі напридумували і самі вирішили, що був якийсь обман", - сказав артист.

Як ми раніше писали, телевізійний продюсер відомого шоу "Голос країни" Володимир Завадюк повідомив, що його слова про те, що роман Тіни Кароль і Дана Балана - постановочний, не є правдою.

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