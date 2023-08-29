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Тіна Кароль "спалила" Кремль на концерті у Києві: потужне відео

Тіна Кароль "спалила" Кремль (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

Відома українська поп-співачка Тіна Кароль потішила фанатів палаючим Кремлем на своєму нещодавньому концерті. Виступи артистки вже давно відомі її різкими висловлюваннями на адресу росіян.

Що вона зробила цього разу - читайте нижче в матеріалі Styler.

Тіна Кароль "спалила" Кремль

27 і 28 серпня співачка дала концерт у Києві, який присвятила 32-й річниці Дня Незалежності України. Під час виступу вона виконала свої відомі пісні, які стали хітами. Але найбільше глядачів потішила геть інша частина виступу.

Свою нову композицію "Одне серцебиття" Тіна Кароль заспівала на фоні Кремля у вогні. Публіка прийняла це з оплесками. Після цієї омріяної картинки на екрані з'явився монумент "Батьківщина-мати" із синьо-жовтими стрічками.

 

 

На концерті всім залом також заспівали гімн України, а ще кричали лозунги "Слава Україні" та "Героям Слава".

 

 

 

Раніше Тіна Кароль вкотре послала росіян прямо зі сцени під час свого виступу.

Дивіться також чуттєві знімки співачки із 14-річним сином, які присвятили його померлому батьку.

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Тіна КарольКремль