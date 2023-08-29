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Тина Кароль "сожгла" Кремль на концерте в Киеве: мощное видео

Тина Кароль "сожгла" Кремль (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

Известная украинская поп-певица Тина Кароль порадовала фанатов горящим Кремлем на своем недавнем концерте. Выступления артистки уже давно известны ее резкими высказываниями в адрес россиян.

Что она сделала на этот раз - читайте ниже в материале Styler.

Тина Кароль "сожгла" Кремль

27 и 28 августа певица дала концерт в Киеве, который посвятила 32-летию Дня Независимости Украины. Во время выступления она исполнила свои известные песни, ставшие хитами. Но больше всего зрителей порадовала совсем другая часть выступления.

Свою новую композицию "Одне серцебиття" Тина Кароль спела на фоне Кремля в огне. Публика приняла это с аплодисментами. После этой желанной картинки на экране появился монумент "Родина-мать" с сине-желтыми ленточками.

 

 

На концерте всем залом также спели гимн Украины, а еще кричали лозунги "Слава Україні" и "Героям Слава".

 

 

 

Ранее Тина Кароль еще раз послала россиян прямо со сцены во время своего выступления.

Смотрите также чувственные снимки певицы с 14-летним сыном, посвятившие его умершему отцу.

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Тина КарольКремль