Тина Кароль купила квартиру мальчику, который вел военный "дневник ужасов" в Мариуполе

Маленький мальчик Егор из Мариуполя, который вел дневник и сообщил о гибели бабушки, двух собак и любимого города, был тяжело ранен, а потом чудом перебрался в Киев. После трех месяцев пребывания в столице - его ждали прекрасные новости, ведь Тина Кароль решила подарить ему квартиру.
Об этой трогательной истории сообщает ТСН.
Дневник ребенка увидел весь мир еще до того, как он выбрался из Мариуполя. Детские записи опубликовал двоюродный дедушка мальчика, которому первому удалось выехать в Запорожье.
Несчастному мальчику, его сестре, маме и бабушке удалось выбраться только через месяц после дедушки.
"У дочери голова, пальцы, у сына на спине с ладонью, просто все выдрано, у меня на бедре, на руке ранения… А папа умер от травм. За восемь дней стек кровью, помощи не было никакой", - рассказала мама Егора.
Все лето ребенок жил в Киеве, в квартире, которую его семье предоставили неравнодушные люди.
Украинская звезда узнала историю мальчика из соцсетей и ее сердце не могло не дрогнуть. Одним утром маме Егора позвонил менеджер Тины и сообщил, что артистка хочет подарить семье квартиру.
"Сказал, что Тина читает на концертах дневник, он спросил, есть ли где нам жить. Я сказала, что нет и он сказал, что Тина хочет подарить нам квартиру. Это был шок", - вспоминает Елена.
Потом семья и Тина определились с регионом, небольшим городком Бурштин в Ивано-Франковской области. Там и купили квартиру, которая находится в чудесном месте, рядом с озером и лесом.
Команда певицы купила всю мебель в жилье, чтобы семья чувствовала себя комфортно.
Семья ребенка уже готовится к переезду и к 1 сентября, ведь Егор пойдет в этом году в третий класс, а его сестра Вероника - в девятый.
Как мы ранее писали, автор дневника об ужасах Мариуполя выбрался в безопасное место.