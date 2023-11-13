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Тіна Кароль у костюмі за 40 тисяч запалила на одній сцені з Дімою Жуком

Тіна Кароль запалила у дорогому костюмі (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Юлія Любченко

Тіна Кароль вже не вперше дивує сумами своїх нарядів, які є брендовими та зазвичай сценічними. Проте це не скасовує того факту, що жінка обирає коштовні речі.

Про те, скільки вартує костюм поп-діви, в якому вона запалила з Дмитром Жуком на одній сцені, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку зірки та Instagram-профіль її прихильниці.

Кароль запалила у дорогому костюмі 

Сценічні образи Тіни Кароль завжди є вишуканими, цікавими, класичними, дорогими та яскравими. Жінка полюбляє вечірні сукні, класичні костюми та спідниці. Але іноді її луки бувають дуже несподіваними. 

Так, наприклад, для свого останнього виступу на благодійному концерті, що проходив у столичному торговельно-розважальному центрі "Respuplika Park", Тіна обрала невластивий їй костюм зі шкіри. 

Вбрання Кароль має сіро-блакитний приємний колір та складається з довгої спідниці з розрізом ззаду, з бомбера на ґудзиках та на резинці такого ж кольору. А також з топу. 

Скриншоти

Такий костюм поєднує в собі класику та кежуал, оскільки він зараз у тренді через бомбер, вид спідниці та через матеріал - все це зараз є модним. Тому сміливо можна сказати, що співачка одягнена за останніми тенденціями. 

До того ж ці тенденції недешеві, адже цей костюм від українського бренду The Coat, який вважається нині одним з провідних брендів, які виробляють якісний український одяг.

  • спідниця вартує - 13 тисяч 688 гривень
  • бомбер коштує - 19 тисяч 313 гривень 
  • а ось топ має ціну - 7 тисяч 313 гривень. 

Скриншоти

Тож дуже не дешевий костюм виходить для кількох виступів. Проте він дуже гарний та стильний, до того ж виграшно виглядає на сцені, особливо, коли Тіна танцює поруч з Дімою Жуком.

Та в короткому інтерв'ю з Ніколасом Кармою артистка розповідала, що вже давно не купувала собі брендових дорогих речей. А всі ті, що вона має - це колаборації з брендами та дизайнерами.

Скриншоти

Раніше ми розповідали про те, що Тіна Кароль шокувала ціною сукні, яку обрала для нового кліпу.

А також читайте наш матеріал про те, що Ніколас Карма розсекретив вартість луку Тіни Кароль.

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Тіна Карольтренди