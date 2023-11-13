Тина Кароль в костюме за 40 тысяч зажгла на одной сцене с Димой Жуком

Тина Кароль уже не в первый раз удивляет суммами своих нарядов, которые являются брендовыми и обычно сценическими. Однако это не отменяет тот факт, что женщина выбирает ценные вещи.
О том, сколько стоит костюм поп-дивы, в котором она зажгла с Дмитрием Жуком на одной сцене, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на Instagram-страницу звезды и Instagram-профиль ее поклонницы.
Сценические образы Тины Кароль всегда изысканные, интересные, классические, дорогие и яркие. Женщина любит вечерние платья, классические костюмы и юбки. Но иногда ее луки бывают очень неожиданными.
Так, например, для своего последнего выступления на благотворительном концерте, проходившем в столичном торгово-развлекательном центре "Respuplika Park", Тина выбрала несвойственный ей костюм из кожи.
Наряд Кароль имеет серо-голубой приятный цвет и состоит из длинной юбки с разрезом сзади, из бомбера на пуговицах и на резинке такого же цвета. А также из топа.
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Такой костюм сочетает в себе классику и кэжуал, поскольку он сейчас в тренде из-за бомбера, вид юбки и из-за материала - все это сейчас модно. Поэтому смело можно сказать, что певица одета по последним тенденциям.
К тому же эти тенденции недешевы, ведь этот костюм от украинского бренда The Coat, который считается одним из ведущих брендов, производящих качественную украинскую одежду.
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Так что очень не дешевый костюм получается для нескольких выступлений. Однако он очень красив и стилен, к тому же выигрышно смотрится на сцене, особенно когда Тина танцует рядом с Димой Жуком.
Но в коротком интервью с Николасом Кармой артистка рассказывала, что уже давно не покупала себе брендовые дорогие вещи. А все те, что у нее - это коллаборации с брендами и дизайнерами.
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Ранее мы рассказывали о том, что Тина Кароль шокировала ценой платья, которое выбрала для нового клипа.
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