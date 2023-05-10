Тіна Кароль без гриму знялася для модного глянцю: зворушливі фото

Тіна Кароль на обкладинці глянцю (фото: ELLE / прес-служба співачки)

"Попри війну ми продовжуємо жити, творити та захищати ДНК нашої країни. Сьогодні вкрай важливо жити в ногу з часом, відчувати його пульс. Актуальна тенденція цього дня: щирість і "трушність", бути собою, бути справжньою, бути сміливою", - говорить Кароль.

Залишатися вірною собі - догма, якої артистка прагне дотримуватися впродовж усього свого творчого шляху.

"Війна для мене розпочалася 2014 року. І що б мені не пропонували на тому кінці телефону, жодних компромісів не могло бути. Для мене не новина - бути патріоткою. Не новина - бути з Україною. Я не прокинулася з прозрінням, які неадекватні в нас сусіди. Це було зрозуміло ще десять років тому, якщо не раніше", - ділиться Тіна в інтерв'ю.

Тіна Кароль у фотосесії, знятій на плівку (фото: ELLE / прес-служба співачки)

Сьогодні ж співачка має амбітні плани зруйнувати залізну завісу, якою нас навмисне відділила колись росія від світового шоу-бізнесу.

"Сьогодні, на мою думку, серце планети б’ється в Україні. Бо така частота емоційних скорочень відбувається саме на нашій території. Тому ми мусимо нести нашу культуру у світ одним масованим фронтом", - каже зірка.