Поп-дива Тина Кароль эмоционально высказалась о запрете российской музыки в медиапространстве и общественных местах в Украине. Звезда поздравила украинский народ с этим шагом, который считает абсолютно верным.

Об этом она сказала в эфире национального телемарафона.

Артистка отметила, что вопрос о запрете назревал давно, это было необходимо и правильно.

"Этот вопрос назревал уже давно, он необходим, это абсолютно правильно, я поздравляю нас, и музыкантов, и украинский народ, что мы шаг за шагом становимся независимыми и в айдентике нации, что очень важно - айдентика нации: кто мы, как культура, как культурная нация - очень важно держать тот строй, который интересен только нам", - подчеркнула Кароль.

Исполнительница считает, что это позволит дать шанс молодым украинским музыкантам и писать новую историю нашей страны - без России.

"Безусловно, это позволит развивать молодежь, предоставить молодежи шанс звучать, ведь они сегодня имеют только одну такую площадку - это интернет, а также мы закаляем новую историю Украины вот таким сложным, болезненным путем, но давайте уже ее писать, эту новейшую историю без России. Регулировка русских песен, русской музыки сдержит перебежчиков, которые так лукаво возвращаются под селфи к своей родине", - добавила Тина.

Что делать с благотворительными концертами

Кароль считает, что российские песни не могут звучать на благотворительных концертах в поддержку Украины.

"Также я бы выступила с инициативой, что мы должны навести порядок в концертной деятельности, которая называется благотворительные концерты в поддержку Украины, где собираются средства. На этих концертах часто артисты исполняют российские песни", - сказала певица.

Она призвала изменить ситуацию и не допускать подобного.

"Я считаю, что эти концерты, если исполняются русские песни, должны называться коммерческими и никак они не могут представлять Украину, поэтому надо как-то наладить и справиться с этим или внизу подписать, что в концерте звучат русские песни, или не имеют права называть, что это представители или представляют Украину. Потому что у сообщества заграницей вопрос: так мы не понимаем - вы воюете или поете на русском", - подчеркнула звезда.

"Раша, гудбай… Поем свое и поддерживаем свое", - подытожила Кароль.

Напомним, 19 июня Верховная Рада запретила российскую музыку в медиапространстве и общественных местах. Такое решение поддержали 303 парламентария. В тексте закона указано, что запрет аудиовизуальных произведений в исполнении граждан и резидентов РФ в Украине будет действовать до освобождения всех оккупированных страной-агрессором территорий. Он распространяется на радио, телевидение, развлекательные заведения, общественный транспорт (коммунальных и частных перевозчиков), учебные заведения, кинотеатры и т. д.