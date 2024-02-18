Тімоті Шаламе став обличчям світового бренду прикрас та показав гарячі фото

Тімоті Шаламе - молодий та вже дуже відомий актор. який встиг зачарувати глядачок в усьому світові, став обличчям відомого бренду прикрас так показа сміливі кадри.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль бренду.

Тімоті Шаламе став обличчям Cartier

Тімоті Шаламе став справжньою зіркою завдяки гучним фільмам "Дюна" та "Вонка", де юнак зіграв головні ролі. Завдяки своїм персонажам й таланту підкорив серця мільйонів глядачів.

Але варто визнати, що Шаламе полюбився не лише своїм акторським талантом, а ще й особливим стилем, який він щоразу демонструє на червоних доріжках, прем’єрах та світських заходах.

Шаламе вважають молодим секс-символом у Голлівуді й не дарма, адже він вміє себе правильно подати та справити враження на дівчат. Актора помічають не лише режисери та фоловери, а ще й великі відомі на весь світ бренди, що пропонують Тімоті співпрацю.

Так, наприклад, зараз Шаламе взяв участь у кампейні для бренду прикрас Cartier та став обличчям нової колекції. Це не перша зйомка актора для брендів, але Cartier - це новий рівень.

"Остання співпраця з Тімотеї Шаламе розпочалася в паризьких ательє Maison, де актор зустрівся з Марі-Лором Середою, креативним директором з ювелірних виробів та годинникового виробництва. Тут він поділився своїм натхненням, естетикою самого фільму "Дюна", а також архівними відсилками та ексклюзивними кадрами фільму", - йдеться на офіційній сторінці бренду.

На фотографіях для популярного й досить дорогого бренду Шаламе постав у гарячих образах.

Для першого сету фотографій Шаламе одягнув цікавий комбінезон, який допоміг йому продемонструвати своє підкачане тіло.

Тімоті Шаламе став обличчям Cartier (фото: instagram.com/cartier)

А ось у другому образі хлопець виділився сяючими брюками та госроносими черевиками. Це виглядає епатажно та сміливо, але чорна класична футболка балансує цей лук.

Тімоті Шаламе став обличчям Cartier (фото: instagram.com/gq)

А також на зйомці актор продемонстрував прикраси від Cartier, які неможливо не помітити навіть на чорно-білих фото.

Прикраса, яку одягнув Тімоті Шаламе (фото: instagram.com/cartier)