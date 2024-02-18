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Тімоті Шаламе став обличчям світового бренду прикрас та показав гарячі фото

Неділя 18 лютого 2024 19:32
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Тімоті Шаламе став обличчям світового бренду прикрас та показав гарячі фото Тімоті Шаламе (фото: instagram.com/tchalamet)
Автор: Юлія Любченко

Тімоті Шаламе - молодий та вже дуже відомий актор. який встиг зачарувати глядачок в усьому світові, став обличчям відомого бренду прикрас так показа сміливі кадри.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль бренду.

Тімоті Шаламе став обличчям Cartier

Тімоті Шаламе став справжньою зіркою завдяки гучним фільмам "Дюна" та "Вонка", де юнак зіграв головні ролі. Завдяки своїм персонажам й таланту підкорив серця мільйонів глядачів.

Але варто визнати, що Шаламе полюбився не лише своїм акторським талантом, а ще й особливим стилем, який він щоразу демонструє на червоних доріжках, прем’єрах та світських заходах.

Шаламе вважають молодим секс-символом у Голлівуді й не дарма, адже він вміє себе правильно подати та справити враження на дівчат. Актора помічають не лише режисери та фоловери, а ще й великі відомі на весь світ бренди, що пропонують Тімоті співпрацю.

Так, наприклад, зараз Шаламе взяв участь у кампейні для бренду прикрас Cartier та став обличчям нової колекції. Це не перша зйомка актора для брендів, але Cartier - це новий рівень.

"Остання співпраця з Тімотеї Шаламе розпочалася в паризьких ательє Maison, де актор зустрівся з Марі-Лором Середою, креативним директором з ювелірних виробів та годинникового виробництва. Тут він поділився своїм натхненням, естетикою самого фільму "Дюна", а також архівними відсилками та ексклюзивними кадрами фільму", - йдеться на офіційній сторінці бренду.

На фотографіях для популярного й досить дорогого бренду Шаламе постав у гарячих образах.

Для першого сету фотографій Шаламе одягнув цікавий комбінезон, який допоміг йому продемонструвати своє підкачане тіло.

Тімоті Шаламе став обличчям світового бренду прикрас та показав гарячі фотоТімоті Шаламе став обличчям світового бренду прикрас та показав гарячі фото

Тімоті Шаламе став обличчям Cartier (фото: instagram.com/cartier)

А ось у другому образі хлопець виділився сяючими брюками та госроносими черевиками. Це виглядає епатажно та сміливо, але чорна класична футболка балансує цей лук.

Тімоті Шаламе став обличчям світового бренду прикрас та показав гарячі фотоТімоті Шаламе став обличчям світового бренду прикрас та показав гарячі фото

Тімоті Шаламе став обличчям Cartier (фото: instagram.com/gq)

А також на зйомці актор продемонстрував прикраси від Cartier, які неможливо не помітити навіть на чорно-білих фото.

Тімоті Шаламе став обличчям світового бренду прикрас та показав гарячі фотоТімоті Шаламе став обличчям світового бренду прикрас та показав гарячі фото

Прикраса, яку одягнув Тімоті Шаламе (фото: instagram.com/cartier)

Раніше ми розповідали, як Тімоті Шаламе і Зендая розкрили секрети романтичних сцен у другій частині "Дюни".

Також читайте наш матеріал про найкращі ролі молодого секс-символа Голлівуду Тімоті Шаламе.

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