Тимоти Шаламе стал лицом мирового бренда украшений и показал горячие фото

Тимоти Шаламе – молодой и уж очень известный актер. который успел очаровать зрительниц во всем мире, стал лицом известного бренда украшений да показа смелые кадры.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль бренда.

Тимоти Шаламе стал лицом Cartier

Тимоти Шаламе стал настоящей звездой благодаря громким фильмам "Дюна" и "Вонка", где юноша сыграл главные роли. Благодаря своим персонажам и таланту покорил сердца миллионов зрителей.

Но стоит признать, что Шаламе полюбился не только своим актерским талантом, но и особым стилем, который он каждый раз демонстрирует на красных дорожках, премьерах и светских мероприятиях.

Шаламе считают молодым секс-символом в Голливуде и не зря, ведь он умеет себя правильно преподнести и произвести впечатление на девушек. Актера замечают не только режиссеры и фоловеры, но и крупные известные на весь мир бренды, предлагающие Тимоти сотрудничество.

Так, например, сейчас Шаламе принял участие в компейне для бренда украшений Cartier и стал лицом новой коллекции. Это не первая съемка актера для брендов, но Cartier - это новый уровень.

"Последнее сотрудничество с Тимотэи Шаламе началось в парижских ателье Maison, где актер встретился с Мари-Лором Середой, креативным директором по ювелирным изделиям и часовому производству. Здесь он поделился своим вдохновением, эстетикой самого фильма "Дюна", а также архивными фильма", - говорится на официальной странице бренда.

На фотографиях для популярного и достаточно дорогого бренда Шаламе предстал в горячих образах.

Для первого сета фотографий Шаламе надел интересный комбинезон, помогший ему продемонстрировать свое подкачанное тело.

Тимоти Шаламе стал лицом Cartier (фото: instagram.com/cartier)

А вот во втором образе парень выделился сияющими брюками и гостроносыми ботинками. Это выглядит эпатажно и смело, но чёрная классическая футболка балансирует этот лук.

Тимоти Шаламе стал лицом Cartier (фото: instagram.com/gq)

А также на съемке актер продемонстрировал украшения от Cartier, которые невозможно не заметить даже на черно-белых фото.

Украшение, одетое Тимоти Шаламе (фото: instagram.com/cartier)