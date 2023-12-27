Найкращі ролі молодого секс-символа Голлівуду Тімоті Шаламе

Тімоті Шаламе - молодий, талановитий та дуже харизматичний актор, який у свої юні роки встиг стати справжньою зіркою Голлівуду.

Дюна

Головний герой Пол Атрід, роль якого виконує Шаламе - блискучий, талановитий і обдарований хлопець, на якого чекають великі й важливі справи, які йому важко осягнути.

У сюжеті він вирушає на найнебезпечнішу планету у Всесвіті, щоб врятувати майбутнє своєї родини й свого народу. Адже ворожі сили вступають у конфлікт через найцінніший і найрідкісніший ресурс.

Найкращі ролі Тімоті Шаламе (фото: Кіноріум)

Маленькі жінки

Історія про чотирьох сестер звати: Мег, Еммі, Бет і Джо. Всі вони різні і мають різний потенціал, бажання, захоплення та плани на життя. Тімоті виконує роль закоханого парубка Теодора Лоуренса, який проявляє себе з дуже цікавої сторони.

Найкращі ролі Тімоті Шаламе (фото: Кіноріум)

Вонка

Несумнівно одна з найкращих робіт Тімоті - це нова екранізація історії Віллі Вонки - шоколадного чарівника. Шаламе завдяки своєму персонажу показав, наскільки важливо мріяти і йти до своєї мети попри все. Головне, щоб поруч з тобою були люди, які готові прийти на допомогу та підтримати тебе навіть при найсильніших падіннях.

Найкращі ролі Тімоті Шаламе (фото: Кіноріум)

Король

У центрі сюжету постає норовливий принц, роль якого виконує Шаламе, Генріх V, вступає на англійський престол після смерті свого батька і повинен керувати всім хаосом успадкованим війною проти Франції.

Найкращі ролі Тімоті Шаламе (фото: Кіноріум)

Спекотні літні ночі

Тімоті втілює головну роль. Його персонаж є звичайним спокійним хлопчиком, на ім’я Деніел. Але це лише до його поїздки на півострів Кейп-Код. Нове оточення зовсім інакше почало на нього впливати. Чужинця спочатку ніхто не хотів сприймати, адже він скоро поїде звідси. Та й хто такий цей зануда для місцевих.

Найкращі ролі Тімоті Шаламе (фото: Кіноріум)