Тімоті Шаламе на презентації фільму "Вонка" у Лос-Анджелесі показав, як носити шкіряний костюм (фото)

Тімоті Шаламе на прем’єрі "Вонка", показав, як носити шкіряний костюм

Зовсім нещодавно на світові екрани вийшов довгоочікуваний фільм з новорічним настроєм "Вонка" за мотивами роману британського письменника Роальда Дала "Чарлі та шоколадна фабрика". І, звісно, головний герой нової інтерпретації Тімоті Шаламе їздить містами Америки та презентує фільм.

Тімоті в реальному житті доволі модний хлопець, оскільки майже всі його вбрання та образи викликають велику увагу серед шанувальників. Наприклад, тижнем раніше Шаламе одягнув рожевий костюм від світового бренду Tom Ford і намисто Cartier у вигляді цукерок на прем'єрі "Вонки" в Лондоні.

А цього разу в Лос-Анджелесі актор вирішив вразити всіх поціновувачів свого таланту шкіряним костюмом чорного кольору.

27-річний актор був одягнений у чорну куртку зі шкіри алігатора та штани в тон. Насправді такий костюм виглядає досить незвично, адже чоловіки не так часто носять шкіряні речі.

А ось свій зухвалий та сміливий образ Шаламе доповнив свій образ парою чорних чобіт, браслетом і різними каблучками на пальцях.

Тімоті Шаламе вразив шкіряним костюмом (фото: instagram.com/timochalamania)

Про що фільм "Вонка"

Варто сказати, що у роль Віллі Вонки, Тімоті втілився неймовірно, він передав настрій головного героя та основну ідею фільму, яка каже глядачеві про те, що мріяти дуже важливо і важливо втілювати свої мрії попри всі складнощі. Але важливо, щоб поруч з тобою були вірні люди, які щиро бажають допомогти тобі.

Це така собі добра історія про людські відносини, дружбу, мрії, успіхи й падіння, а також, про вічну тему перемоги добра над злом та підступністю.