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Тімоті Шаламе показав перші кадри зі зйомок нового біографічного фільму про відомого композитора

Тімоті Шаламе (фото: instagram.com/tchalamet)
Автор: Юлія Любченко

Актор зіграє роль молодого автора пісень Боба Ділана у новому фільмі режисера Джеймса Менголда і вже показав перші кадри.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання People.

Тімоті Шаламе показав перші фото зі зйомок нового біографічного фільму

28-річного актора помітили на знімальному майданчику майбутнього біографічного фільму Джеймса Менголда про відомого автора пісень A Complete Unknown у Нью-Йорку, назва якого, поки невідома, проте один з відомих варіантів звучить як "Повна невідомість".

На фотографіях, які буквально годину тому з’явилися у мережі, Шаламе постав в образі 82-річного Боба Ділана.Він був одягнений в класичний одяг 60-х років та тримав у руці поношений футляр для гітари.

Його образ складається з  джинсів, зеленої куртки, помаранчевого шарфа, капелюха газетника, а також при собі актор  мав великий жовтий рюкзак на спині. В такому вбранні Тімоті розгулював посеред міста в об’єктивах камер і, здається, навіть не підозрював про те, що його помітили ЗМІ та прихильники. 

Тімоті Шаламе в новому образі (фото: instagram.com/redboyfr)

Поруч з ним проїжджав ретро-автомобіль, який відтворював у той момент сцену для фільму, який, як відомо, буде зосереджений навколо суперечливого переходу Ділана на електрогітару в 60-х роках і його шляху до того, щоб стати легендою народної музики.

Про сам фільм наразі відомо небагато, проте у сюжеті 19-річний Боб Ділан приїжджає до Нью-Йорка з двома доларами в кишені й за три роки стає всесвітньою зіркою. 

У фільмі також будуть деякі інші відомі особи тієї епохи, включаючи Вуді Гатрі, Джоан Баез і Піта Сігера. Планується, що цей фільм буде простою цікавою та правдивою історією про цікаву постать на американській сцені.

Тімоті Шаламе в новому образі (фото: instagram.com/bimbeditimothee)

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