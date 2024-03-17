Тимоти Шаламе показал первые кадры со съемок нового биографического фильма об известном композиторе

Тимоти Шаламе показал первые фото со съемок нового биографического фильма

28-летнего актера заметили на съемочной площадке будущего биографического фильма Джеймса Менголда об известном авторе песен A Complete Unknown в Нью-Йорке, название которого пока неизвестно, однако один из известных вариантов звучит как "Полная неизвестность".

На фотографиях, буквально час назад появившихся в сети, Шаламе предстал в образе 82-летнего Боба Дилана. Он был одет в классическую одежду 60-х годов и держал в руке поношенный футляр для гитары.

Его образ состоит из джинсов, зеленой куртки, оранжевого шарфа, шляпы газетчика, а также при себе актер имел большой желтый рюкзак на спине. В таком наряде Тимоти разгуливал посреди города в объективах камер и, кажется, даже не подозревал о том, что его заметили СМИ и поклонники.

Тимоти Шаламе в новом образе (фото: instagram.com/redboyfr)

Рядом с ним проезжал ретро-автомобиль, воспроизводивший в тот момент сцену для фильма, который, как известно, будет сосредоточен вокруг противоречивого перехода Дилана на электрогитару в 60-е годы и его пути к тому, чтобы стать легендой народной музыки.

О самом фильме пока известно немного, однако в сюжете 19-летний Боб Дилан приезжает в Нью-Йорк с двумя долларами в кармане и через три года становится всемирной звездой.

В фильме также будут некоторые другие известные личности той эпохи, включая Вуди Гатри, Джоан Баэз и Пита Сигера. Планируется, что этот фильм будет простой интересной и правдивой историей интересной фигуры на американской сцене.

Тимоти Шаламе в новом образе (фото: instagram.com/bimbeditimothee)