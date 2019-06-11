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Тимошенко сообщила о пополнении в семье

STYLERЖизнь    11.06.2019 - 22:50
Тимошенко сообщила о пополнении в семье
Юлия Тимошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Юлия Тимошенко рассказала, как зовут нового члена семьи

Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина", сообщила о том, что в ее семье в День рождения ее мужа, появился новый член семьи. Она разместила фотографии малыша на своей странице в социальной сети Facebook, а также опубликовала забавное видео в своем аккаунте Instagram.

"Сегодня, в День рождения моего мужа, наша и без того большая семья стала еще больше. Знакомьтесь – это наш маленький лабрадорчик! По родословной его зовут Карл Магнус. А как мы будем называть его дома, еще решаем. Буду благодарна за советы", - написала Юлия Тимошенко на своей странице.

 

Юлия Тимошенко показала нового члена семьи (facebook.com/YuliaTymoshenko)

Пользователи сразу же начали предлагать уменьшительные клички для нового члена семьи Юлии Тимошенко, а также написали поздравления для ее супруга Александра.

  • Поздравляем с Днем рождения, Александр! Магнус – Магик или Беломаг. Белых магов много не бывает, всегда понадобятся его умения!
  • Очень хорошая семья и конечно же, хорошая собачка.
  • Поздравляем! Пусть все будет хорошо!
  • Карлсон.
  • Мимишик.
  • С Днем рождения. И пусть Лаки будет счастливым в вашей семье.
  • С Днем рождения вашего мужа! А лабрадорчика можно назвать Тигруша или Веселуша.

Тимошенко сообщила о пополнении в семьеТимошенко сообщила о пополнении в семье

Скриншоты комментариев (facebook.com/YuliaTymoshenko)

Напомним, ранее мы писали о том, что Тимошенко поздравила украинских журналистов с праздником.

А также рассказывали о том, что Юлия Тимошенко поделилась впечатлениями от сериала "Чернобыль".

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