Тимошенко сообщила о пополнении в семье

Юлия Тимошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Юлия Тимошенко рассказала, как зовут нового члена семьи

Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина", сообщила о том, что в ее семье в День рождения ее мужа, появился новый член семьи. Она разместила фотографии малыша на своей странице в социальной сети Facebook, а также опубликовала забавное видео в своем аккаунте Instagram.

"Сегодня, в День рождения моего мужа, наша и без того большая семья стала еще больше. Знакомьтесь – это наш маленький лабрадорчик! По родословной его зовут Карл Магнус. А как мы будем называть его дома, еще решаем. Буду благодарна за советы", - написала Юлия Тимошенко на своей странице.

Юлия Тимошенко показала нового члена семьи (facebook.com/YuliaTymoshenko)

Пользователи сразу же начали предлагать уменьшительные клички для нового члена семьи Юлии Тимошенко, а также написали поздравления для ее супруга Александра.

Поздравляем с Днем рождения, Александр! Магнус – Магик или Беломаг. Белых магов много не бывает, всегда понадобятся его умения!

Очень хорошая семья и конечно же, хорошая собачка.

Поздравляем! Пусть все будет хорошо!

Карлсон.

Мимишик.

С Днем рождения. И пусть Лаки будет счастливым в вашей семье.

С Днем рождения вашего мужа! А лабрадорчика можно назвать Тигруша или Веселуша.

Скриншоты комментариев (facebook.com/YuliaTymoshenko)

Напомним, ранее мы писали о том, что Тимошенко поздравила украинских журналистов с праздником.

А также рассказывали о том, что Юлия Тимошенко поделилась впечатлениями от сериала "Чернобыль".