Тільки займають місце: ось без яких речей можна легко обійтися на кухні

Сепаратор для яєць

Це такий прилад для легкого відокремлення жовтка від білка. Однак, для виконання цього завдання не потрібно купувати спеціальний інструмент.

Найпростіший спосіб зробити це - розбити яйце в руку, тримаючи її над мискою. Жовток залишиться на долоні, а білок стече крізь пальці в миску.

Також можна спробувати використовувати звичайне сито.

Сепаратор для яєць (5minutecrafts)

Гриль

Електричний гриль займає досить багато місця на кухні і споживає багато електроенергії. Замість нього можна використати звичайну сковорідку.

Гриль (5minutecrafts)

Овочерізка

Виробники спеціальних овочерізок обіцяють, що ви зможете швидко і легко подрібнити продукти завдяки спеціальним насадкам. Однак ці пристрої важко помити після використання, тому вони часто просто лежать на полиці.

Замість цього можна використати звичайний блендер з чашею для подрібнення.

Овочерізка (5minutecrafts)

Пароварка

Звичайна мікрохвильова піч може виконувати всі завдання, як і пароварка. Єдине, про що варто пам’ятати, продукти, які готуються в мікрохвильовці, потрібно накривати кришкою. Крім того, це допомагає овочам швидше розваритися і зберегти яскравий колір.

Також пароварку можна зробити і з підручних засобів. Наповніть каструлю водою наполовину, поставте зверху ситечко, покладіть всередину їжу, яку потрібно приготувати на пару, а потім накрийте.

Чим замінити пароварку (5minutecrafts)

Підставка для ножів

Цей тримач виглядає ефектно, але навряд чи ви будете використовувати всі ножі з набору. Зазвичай потрібен лише один великий кухарський ніж, один маленький для нарізки овочів і фруктів і один ніж для хліба.

Тому всі остальні можуть легко помістяться в ящику разом з іншими столовими приборами.

Підставка для ножів (5minutecrafts)

Соковижималка

Соковижималки часто бувають великих розмірів, і потрібно багато часу, щоб ретельно вимити їх. Тому більш зручним варіантом буде використання блендера, який здатний за лічені секунди перетворити будь-який фрукт або овоч в пюреподібний стан прямо в склянці.

Після цього суміш потрібно буде процідити через дрібне сито, щоб отримати сік.

Чим можна замінити соковижималку (5minutecrafts)