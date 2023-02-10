Только занимают место: вот без каких вещей можно легко обойтись на кухне

Сепаратор для яиц

Это такой прибор для легкого отделения желтка от белка. Однако, для выполнения этой задачи не нужно покупать специальный инструмент.

Самый простой способ сделать это - разбить яйцо в руку, держа ее над миской. Желток останется на ладони, а белок стечет сквозь пальцы в миску.

Также можно попытаться использовать обычное сито.

Сепаратор для яиц (5minutecrafts)

Гриль

Электрический гриль занимает достаточно много места на кухне и потребляет много электроэнергии. Вместо него можно использовать обычную сковороду.

Гриль (5minutecrafts)

Овощерезка

Производители специальных овощерезок обещают, что вы сможете быстро и легко измельчить продукты благодаря специальным насадкам. Однако эти устройства трудно вымыть после использования, поэтому они часто просто лежат на полке.

Вместо этого можно использовать обычный блендер с чашей для измельчения.

Овощерезка (5minutecrafts)

Пароварка

Обычная микроволновка может выполнять все задачи, как и пароварка. Единственное, о чем следует помнить, готовящиеся в микроволновке продукты нужно накрывать крышкой. Кроме того, это помогает овощам быстрее развариться и сберечь яркий цвет.

Также пароварку можно изготовить и из подручных средств. Наполните кастрюлю водой наполовину, поставьте сверху ситечко, положите внутрь еду, которую нужно приготовить на пару, а затем накройте.

Чем заменить пароварку (5minutecrafts)

Подставка для ножей

Этот держатель смотрится эффектно, но вряд ли вы будете использовать все ножи из набора. Обычно требуется только один большой поварской нож, один маленький для нарезки овощей и фруктов и один нож для хлеба.

Поэтому все остальные могут легко уместиться в ящике вместе с другими столовыми приборами.

Подставка для ножей (5minutecrafts)

Соковыжималка

Соковыжималки часто бывают больших размеров, и нужно много времени, чтобы тщательно вымыть их. Поэтому более удобным вариантом будет использование блендера, который способен в считанные секунды превратить любой фрукт или овощ в пюреобразное состояние прямо в стакане.

После этого смесь нужно процедить через мелкое сито, чтобы получить сок.

Чем можно заменить соковыжималку (5minutecrafts)