Не тільки йогурт. Названо кращі пробіотичні напої, які треба пити всім

Що таке природні пробіотики?

Природні пробіотики - це продукти, які можуть підтримувати здоров'я кишечника та зміцнювати імунітет. Оскільки вони виробляються в результаті бродіння, вони містять корисні молочнокислі бактерії. Ферментовані напої особливо цінні, і їх можна легко включити в щоденний раціон.

До молочних продуктів варто віднести кисломолочні напої, такі як йогурт, кефір і пахта, які варті уваги для нашого здоров’я. Про це розповідає дієтолог Анна Янішевська-Яновіч.

Інші продукти, що містять здорові бактерії, отримані в результаті бродіння, це овочеві закваски (наприклад, буряк, селера). Ці продукти заведено називати пробіотичними напоями, але варто зазначити, що хоча вони містять молочнокислі бактерії, вони не є пробіотиками за визначенням.

Ці бактерії дуже позитивно впливають на імунну систему, мають протизапальні властивості (знімають запалення в травному тракті), а також позитивно впливають на мікробіоту.

Кисломолочні напої рекомендовані, оскільки вони є джерелом якісного білка, вітамінів групи В і кальцію. Крім того, продукти молочнокислого бродіння сприяють засвоєнню деяких поживних речовин.

Чому варто пити зброджені напої?

Є багато причин вживати ферментовані напої. Це дуже хороший спосіб покращити здоров’я кишечника та загальне самопочуття. Вони містять пробіотики та інші важливі поживні речовини, які можуть допомогти підтримувати здоровий мікробіом кишечника та забезпечити багато інших переваг для здоров’я.

Варто включити кисломолочні продукти у свій щоденний раціон як натуральний продукт чи основу для коктейлів, десертів, доповнення до оладок, млинців чи використовувати їх у холодних супах (так званих холодних супах).

Овочеві закваски можна включати в раціон як так званий засіб для імунітету (пити, наприклад, вранці натщесерце), а також як доповнення до супів.