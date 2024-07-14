Не тільки "Всі жінки - відьми": 7 кращих ролей Шеннен Догерті у фільмах та серіалах

14 липня стало відомо про смерть Шеннен Догерті - відомої актриси та зірки серіалів "Всі жінки - відьми" та "Район Беверлі-Гіллз 90210". Вона боролася з онкологією, але до хвороби встигла зіграти безліч яскравих ролей.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало 7 фільмів та серіалів з Догерті, які варто подивитися.
Цей фільм став для Догерті першим, у якому вона отримала велику роль. У цій чорній комедії вона грала Хізер Дюк - одну з трьох токсичних дівчат, які отруюють життя головній героїні. Сюжет дуже насичений, сумувати не доведеться.
Звісно, уявити цю добірку без серіалу, який став культовим, дуже важко. Завдяки ролі Бренди актриса стала неймовірно популярною. І якщо ви не дивилися цей ситком, це варто надолужити.
Комедія, у якій Догерті зіграла Рене - дівчину Броді, який разом з двома друзями влаштовується на роботу у супермакет. Її героїня кидає хлопця, адже він не подобається її матері. Ця стрічка чудово підійде для перегляду з друзями.
Легендарний серіал про сестер-відьом підкорив серця мільйонів глядачів. У ньому Догерті зіграла Прю - сильну та дуже сміливу чаклунку, яка дуже любила молодших сестер та до останнього подиху намагалася їх захистити.
Під час зйомок цього фільму Догерті закрутила роман з Джуліаном МакМехоном, який грав Коула у серіалі "Всі жінки - відьми", але їхні стосунки швидко закінчилися. Цікаво, що трилер знімали саме тоді, коли й ситком про сестер-чаклунок.
Бойовик з Мелом Гібсоном вийшов у 2022 році. У ньому Догерті зіграла Коннеллі, яка опиняється у непростій ситуації. Злочинець підкладає бомбу під стілець хакера та вимагає, аби він почав виконувати його завдання. І це потрібно якось виправити.
Легка комедія, у якій Догерті зіграла Кейт - грабіжницю, яка не тільки вирішила зіпсувати Різдво дітям, а ще й помститися своєму колишньому. Атмосферна стрічка нагадає про святковий "вайб" та дасть можливість хоча б на якийсь час забути про літню спеку.
До слова, раніше ми розповідали про смерть зірки "Сяйва" Шеллі Дювалл.
Окрім цього, нещодавно помер актор з серіалу "Альф".