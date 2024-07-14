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Не только "Все женщины - ведьмы": 7 лучших ролей Шеннен Догерти в фильмах и сериалах

Шеннен Догерти в сериале "Все женщины - ведьмы" (скриншот)
Автор: Полина Иваненко

14 июля стало известно о смерти Шеннен Догерти - известной актрисы и звезды сериалов "Все женщины - ведьмы" и "Район Беверли-Хиллз 90210". Она боролась с онкологией, но до болезни успела сыграть множество ярких ролей.

РБК-Украина (проект Styler) собрало 7 фильмов и сериалов из Догерти, которые стоит посмотреть.

"Смертельный поезд" (Heathers)

Этот фильм стал для Догерти первым, в котором она получила большую  роль. В этой черной комедии она играла Хизер Дюк - одну из трех токсичных девушек, отравляющих жизнь главной героини. Сюжет очень насыщенный, скучать не придется.

 

"Район Беверли-Хиллз 90210"

Конечно, представить эту подборку без сериала, ставшего культовым, очень трудно. Благодаря роли Бренды актриса стала невероятно популярной. И если вы не смотрели этот ситком, это следует наверстать.

 

"Лоботрясы"

Комедия, в которой Догерти сыграла Рене - девушку Броди, который вместе с двумя друзьями устраивается на работу в супермакет. Ее героиня бросает парня, ведь он не нравится ее матери. Эта лента отлично подойдет для просмотра с друзьями.

 

"Все женщины - ведьмы"

Легендарный сериал о сестрах-ведьмах покорил сердца миллионов зрителей. В нем Догерти сыграла Прю - сильную и очень смелую колдунью, которая очень любила младших сестер и до последнего вздоха пыталась их защитить.

 

"Другой день"

Во время съемок этого фильма Догерти закрутила роман с Джулианом МакМехоном, игравшим Коула в сериале "Все женщины - ведьмы", но их отношения быстро закончились. Интересно, что триллер снимали именно тогда, когда и ситком о сестрах-колдуньях.

 

"Опасное место"

Боевик с Мэлом Гибсоном вышел в 2022 году. В нем Догерти сыграла Коннелли, оказывающуюся в непростой ситуации. Преступник подкладывает бомбу под стул хакера и требует, чтобы он начал выполнять его задачи. И это нужно как-то исправить.

 

"Рождественское ограбление"

Легкая комедия, в которой Догерти сыграла Кейт - грабительницу, которая не только решила испортить Рождество детям, но и отомстить своему бывшему. Атмосферная лента напомнит о праздничном "вайбе" и позволит хотя бы на время забыть о летней жаре.

 

К слову, раньше мы рассказывали о смерти звезды "Сяйва" Шелли Дюваль.

Кроме того, недавно скончался актер из сериала "Альф".

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