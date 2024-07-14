Не только "Все женщины - ведьмы": 7 лучших ролей Шеннен Догерти в фильмах и сериалах

14 июля стало известно о смерти Шеннен Догерти - известной актрисы и звезды сериалов "Все женщины - ведьмы" и "Район Беверли-Хиллз 90210". Она боролась с онкологией, но до болезни успела сыграть множество ярких ролей.
РБК-Украина (проект Styler) собрало 7 фильмов и сериалов из Догерти, которые стоит посмотреть.
Этот фильм стал для Догерти первым, в котором она получила большую роль. В этой черной комедии она играла Хизер Дюк - одну из трех токсичных девушек, отравляющих жизнь главной героини. Сюжет очень насыщенный, скучать не придется.
Конечно, представить эту подборку без сериала, ставшего культовым, очень трудно. Благодаря роли Бренды актриса стала невероятно популярной. И если вы не смотрели этот ситком, это следует наверстать.
Комедия, в которой Догерти сыграла Рене - девушку Броди, который вместе с двумя друзьями устраивается на работу в супермакет. Ее героиня бросает парня, ведь он не нравится ее матери. Эта лента отлично подойдет для просмотра с друзьями.
Легендарный сериал о сестрах-ведьмах покорил сердца миллионов зрителей. В нем Догерти сыграла Прю - сильную и очень смелую колдунью, которая очень любила младших сестер и до последнего вздоха пыталась их защитить.
Во время съемок этого фильма Догерти закрутила роман с Джулианом МакМехоном, игравшим Коула в сериале "Все женщины - ведьмы", но их отношения быстро закончились. Интересно, что триллер снимали именно тогда, когда и ситком о сестрах-колдуньях.
Боевик с Мэлом Гибсоном вышел в 2022 году. В нем Догерти сыграла Коннелли, оказывающуюся в непростой ситуации. Преступник подкладывает бомбу под стул хакера и требует, чтобы он начал выполнять его задачи. И это нужно как-то исправить.
Легкая комедия, в которой Догерти сыграла Кейт - грабительницу, которая не только решила испортить Рождество детям, но и отомстить своему бывшему. Атмосферная лента напомнит о праздничном "вайбе" и позволит хотя бы на время забыть о летней жаре.
К слову, раньше мы рассказывали о смерти звезды "Сяйва" Шелли Дюваль.
Кроме того, недавно скончался актер из сериала "Альф".