Не тільки військовозобов'язаних. Ось кого ще з українців не випустять за кордон

Під час дії воєнного стану військовозобов'язані українці не мають права перетинати кордон без дозвільних документів. Але з України можуть тимчасово не випустити й інші категорії громадян.
Про те, хто з українців тимчасово позбавляється права перетинати кордон, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Юридичного порадника для ВПО у Facebook.
У Законі України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" визначено чіткий перелік підстав для тимчасового обмеження права українців та українок виїхати за кордон.
Так, згідно зі ст. 6 цього Закону громадянам України може бути відмовлено у виїзді за межі країни у разі, якщо вони:
"Звертаємо увагу, що наявність кредитної заборгованості не є перешкодою для перетину кордону за умови відсутності ухвали суду про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України фізичної особи, яка є боржником за невиконаним нею судовим рішенням", - кажуть юристи.
Водночас відповідно до Правил перетинання державного кордону громадянами України додатково до наведених вище підстав українкам може бути заборонено виїзд за межі країни за відсутності документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство (наприклад, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, службового паспорта, дипломатичного паспорта тощо).
Також жінку не випустять за кордон, якщо вона є військовозобовʼязаною і в неї відсутні документи, що підтверджують наявність відстрочки.
"Однак, звертаємо вашу увагу, на практиці така норма не діє: прикордонники не вимагають у жінок надання додаткових документів про військовий облік, тим паче, що проходження військової служби жінками на сьогодні відбувається виключно за їх бажанням", - кажуть юристи.
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