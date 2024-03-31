Не только военнообязанных. Вот кого еще из украинцев не выпустят за границу

Во время действия военного положения военнообязанные украинцы не имеют права пересекать границу без разрешительных документов. Но из Украины временно могут не выпустить и другие категории граждан.
О том, кто из украинцев временно лишается права пересекать границу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Юридического советчика для ВПЛ в Facebook.
В Законе Украины "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" определен четкий перечень оснований для временного ограничения права украинцев и украинок уехать за границу.
Так, согласно ст. 6 настоящего Закона гражданам Украины может быть отказано в выезде за пределы страны в случае, если они:
"Обращаем внимание, что наличие кредитной задолженности не является препятствием для пересечения границы при отсутствии определения суда о временном ограничении в праве выезда за пределы Украины физического лица, которое является должником по неисполненному им судебному решению", - говорят юристы.
В то же время в соответствии с Правилами пересечения государственной границы гражданами Украины дополнительно к вышеприведенным основаниям украинкам может быть запрещен выезд за пределы страны при отсутствии документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство (например, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, служебного паспорта, дипломатического паспорта и т. п.).
Также женщину не выпустят за границу, если она военнообязанная и у нее отсутствуют документы, подтверждающие наличие отсрочки.
"Однако, обращаем ваше внимание, на практике такая норма не действует: пограничники не требуют у женщин предоставления дополнительных документов о военном учете, тем более, что прохождение военной службы женщинами сегодня происходит исключительно по их желанию", - говорят юристы.
Ранее мы писали о том, что в еще одной области Украины мужчинам запретили приближаться к границе.
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