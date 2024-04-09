Только у этих знаков Зодиака вскоре сбудутся мечты. Карты Таро сулят им счастливый билет

До конца недели представителям четырех знаков Зодиака очень повезет. Карты Таро сулят им исполнения желаний. Заветные мечты превратятся в реальность, им действительно улыбнется удача.

Близнецы

В последнее время вы могли нередко прятаться в чьей-то тени. Однако карты Таро советуют вам выйти из сумрака и начать действовать. Если вы сильно чего-то хотите - добивайтесь этого. Неслучайные случайности помогут вам приблизиться к мечте.

Овен

До конца этой недели вы сможете исполнить все свои желания. Однако в погоне за птицей счастья не забывайте и о рутине. Уделяйте время дому, семье и своим близким. Именно родные люди помогут вам добиться желаемого и найти тот самый счастливый билет.

Стрелец

Скорее всего, вм придется сделать шаг назад. В прошлом вы могли допустить ошибку, которая "затормозила" вас в настоящем. И если вы найдете причину своих неудач, то ваша мечта наконец-то сбудется. Карты Таро советуют вам смотреть по сторонам, вы получите важный знак.

Лев

На этой неделе вы сможете спокойно заниматься своей личной жизнью. Если у вас еще нет любимого человека - готовьтесь к судьбоносному знакомству. А если же вы уже встретили свою половинку, начинайте действовать. Для исполнения мечты вам стоит сделать первый шаг.