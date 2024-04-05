Тільки ці знаки Зодіаку отримають подарунки від Всесвіту. Чекайте на диво на вихідних

Козоріг

У вихідні ви можете не лише відпочивати, а ще й зривати з неба зірки. Вам кинуть виклик, сміливо приймайте його та починайте вибудовувати свою стратегію. Всесвіт допоможе вам зробити правильне рішення, це стане вашим головним подарунком. Адже він, немов диво з казок, позбавить усіх проблем.

Близнюки

Найближчими днями ви зустрінете людей, які багато для вас означають. Не виключені й доленосні знайомства. Натхнення накриє вас з головою, Всесвіт щедро надасть вам можливості покращити життя і навіть розбагатіти. Обов'язково скористайтеся ними.

Терези

Вихідні допоможуть вам помиритися з тим, хто вам дорогий. Зробіть перший крок, закопайте сокиру війни. І якщо ви зумієте згладити всі конфлікти, чекайте на щедру нагороду від Всесвіту. Ви зможете насолоджуватися життям, проте важливо залишити все погане у минулому.

Телець

Вам дуже пощастило. У суботу та неділю у вас з'явиться шанс не просто відпочити, а "відірватися" на повну. Не бійтеся дати собі волю, Всесвіт допоможе вам швидко впоратися з усіма справами та займатися тим, що вам дійсно подобається.