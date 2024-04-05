Только эти знаки Зодиака получат подарки от Вселенной. Ждите чуда на выходных

Козерог

На выходных вы можете не только отдыхать, а еще и срывать с неба звезды. Вам бросят вызов, смело принимайте его и начинайте выстраивать свою стратегию. Вселенная поможет вам сделать правильное решение, это и станет вашим главным подарком. Ведь он, словно чудо из сказок, избавит ото всех проблем.

Близнецы

В ближайшие дни вы встретите людей, которые многое для вас значат. Не исключены и судьбоносные знакомства. Вдохновение накроет вас с головой, Вселенная щедро одарит вас возможностями улучшить жизнь и даже разбогатеть. Обязательно ими воспользуйтесь.

Весы

Выходные помогут вам помириться с тем, кто вам дорог. Сделайте первый шаг, заройте топор войны. И если вы сумеете сгладить все конфликты, ждите щедрую награду от Вселенной. Вы сможете наслаждаться жизнью, однако важно оставить все плохое в прошлом.

Телец

Вам очень повезло. В субботу и воскресенье у вас появиться шанс не просто отдохнуть, а "оторваться" по полной. Не бойтесь дать себе волю, Вселенная поможет вам быстро справиться со всеми делами и заниматься тем, что вам действительно нравится.