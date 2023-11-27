Тільки таким способом вимірювання тиску вдома ви отримаєте найточніші дані

1. Розміщення манжети. Манжета АТ має бути безпосередньо під ліктем. Вона має прилягати щільно, але не бути тугою. Між манжетою та шкірою не повинно бути одягу.

2. Час виміру. Вимірюйте щодня артеріальний тиск в один й той самий час. Наприклад, вранці після пробудження, вдень перед обідом та ввечері о 20:00.

3. Зважайте на додаткові фактори. Це має велике значення, оскільки надто тугі манжети завищують тиск, а надто вільні - занижують показники. Не використовуйте неперевірені монітори та апарати. При виборі апарату для вимірювання артеріального тиску вагітним або дітям, вибирайте схвалений спеціально для цієї групи населення. Список перевірених моніторів АТ можна знайти на цьому сайті. Худим та повним людям потрібні різні манжети для точних показників.

4. Поза для виміру. Сядьте, твердо підтримуючи спину та поставивши ступні на підлогу. Ноги не слід схрещувати. Плече повинно бути на рівні серця і підтримуватись твердою плоскою поверхнею, наприклад, столом.

5. Переміряйте ще раз. Якщо артеріальний тиск перевищує 180/120, виміряйте знову через 5 хвилин. Якщо показання постійно високі, телефонуйте до служби невідкладної допомоги найближчої лікарні та пройдіть обстеження. У вас може бути гіпертонічний криз.

6. Умови виміру. За 30 хвилин до вимірювання артеріального тиску не слід пити, їсти, курити чи займатися спортом. Бажано, щоб сечовий міхур був порожній.

7. Ведіть журнал показів. Щоразу знімайте кілька показань і записуйте їх. Візьміть їх із собою на наступний прийом до лікаря.