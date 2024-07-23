Не тільки стильно, але і комфортно. Як виглядає найзручніше взуття цього літа та з чим його носити

Рибацькі сандалі - ваше модне натхнення

Взуття на низькій підошві має різні варіації кольори і дозволяє поекспериментувати з вбранням. Сміливо поєднуйте такі сандалі з улюбленими штанами та топами. Не забудьте про аксесуари, підібрані в колір до всього образу.

Образи зі штанами та джинсами (Фото: instagram.com/missy_elz)

Також сміливо комбінуйте рибацькі сандалі зі спідницями - такий аутфіт буде виглядати вишукано і просто водночас.

Образ зі спідниецю (Фото: instagram.com/neelam.ahooja)

З чим носити рибацькі сандалі (Фото: instagram.com/mintconditionlondon)

Якщо ж ви - поціновувач яскравих поєднань, зверніть увагу на наступний можливий варіант. Поєднайте рибацькі сандалі із вашим улюбленим костюмом, який має насичений дизайн.

Яскравий образ з рибацькими сандалями (Фото: instagram.com/terbaby)

Крім того, у поєднанні з романтичними жіночними сукнями ця пара взуття виглядає особливо красиво, підкреслюючи образ та надаючи йому певного шарму.

Як носити такі сандалі з сукнями (Фото: instagram.com/francescasaffari)

Найбажанішою залишається взуття такого фасону саме у чорному кольорі, оскільки воно підходить практично до всіх образів та дає змогу "гратися" зі стилями: від класичного та вишуканого, до спортивного чи навіть трішки епатажного.

Рибацькі сандалі в моді цього літа (Фото: instagram.com/iloveelune)

Також не бійтесь одягати лляні речі, бо у спекотну погоду вони є дуже актуальними. Завершіть вбрання рибацькими сандалями, аксесуарами, гарно укладеним волоссям - і сміливо вирушайте у справах!

Модні сандалі 2024 (Фото: instagram.com/neelam.ahooja)