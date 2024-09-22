"Тільки спочатку загадай бажання". Для чого ми задуваємо свічки на святковому торті?

Кожен день народження завершується моментом, коли в залі співають "З днем народження тебе", а на обличчі іменинника видно відблиски від свічок на торті. Загадуєш бажання і обов’язково треба загасити свічки. А для чого ми це робимо?
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, звідки походить традиція задувати свічки на день народження, і який в цьому сенс.
Зануримося в часи Античності, коли стародавні греки традиційно вшановували богиню Артеміду біля храмів. В Греції люди пекли круглі, схожі на торт, пироги і ставили в них запалені свічки.
Вони вважали, що вогник, який мерехтів на пирозі, з’єднував їх з богинею і доносив до неї найсвятіші молитви. Тому запалити свічку треба було перед молитвою, а потім після одразу ж загасити.
Пізніше традицію запалювання свічок перейняли римляни. Вони почали влаштовувати святкові шанування своїх імператорів з пирогами і вогниками на них. Вважалося, що свічка на торті символізувала життєвий вогник.
Справжнім переворотом стало використання свічок в Німеччині. У 18 столітті граф Ніколаус Людвіг Зінцендорф на свій день народження влаштував феєричну вечірку зі святковим тортом.
Він започаткував традицію ставити свічки на торт, а потім гасити їх. До того ж саме граф першим подав ідею ставити таку кількість свічок, яка дорівнювала б віку іменинника.
Якщо греки та римляни вважали цю традицію можливістю зв’язатися з богами і донести свої молитви, то більш сучасна інтерпретація цього дійства з’явилася в Німеччині.
Вважалося, що дим, який з’являється після гасіння вогню, може донести ваше бажання до неба, де янголи його почують і обов’язково виконають. В Німеччині обряд задування свічок на день народження проводився виключно в колі близьких та друзів.
Така суворість була через те, щоб ніхто не зміг перебити позитивну енергетику загаданого бажання.
Символізм традиції трішки змінився. Тепер ми віримо, що вона означає зустріч двох світів: коли із всім старим треба прощатися і рухатися назустріч новому.
Для нас це спосіб підсумувати ще один рік свого життя і поставити мету на наступний. Саме її ми вкладаємо у своє таємне святкове бажання. Ми віримо в те, що вогонь очищує від негативу, а значить дозволяє іти вперед з новими радісними надіями.
Єдине, що лишилося незмінним - загадування бажання.
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Під час написання матеріалу використані джерела: Celebration Stadium, UA Made, Вікіпедія.