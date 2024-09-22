"Тільки спочатку загадай бажання". Для чого ми задуваємо свічки на святковому торті?

Коли з’явилася традиція

Зануримося в часи Античності, коли стародавні греки традиційно вшановували богиню Артеміду біля храмів. В Греції люди пекли круглі, схожі на торт, пироги і ставили в них запалені свічки.

Вони вважали, що вогник, який мерехтів на пирозі, з’єднував їх з богинею і доносив до неї найсвятіші молитви. Тому запалити свічку треба було перед молитвою, а потім після одразу ж загасити.

Пізніше традицію запалювання свічок перейняли римляни. Вони почали влаштовувати святкові шанування своїх імператорів з пирогами і вогниками на них. Вважалося, що свічка на торті символізувала життєвий вогник.

Справжнім переворотом стало використання свічок в Німеччині. У 18 столітті граф Ніколаус Людвіг Зінцендорф на свій день народження влаштував феєричну вечірку зі святковим тортом.

Він започаткував традицію ставити свічки на торт, а потім гасити їх. До того ж саме граф першим подав ідею ставити таку кількість свічок, яка дорівнювала б віку іменинника.

Символічність традиції

Якщо греки та римляни вважали цю традицію можливістю зв’язатися з богами і донести свої молитви, то більш сучасна інтерпретація цього дійства з’явилася в Німеччині.

Вважалося, що дим, який з’являється після гасіння вогню, може донести ваше бажання до неба, де янголи його почують і обов’язково виконають. В Німеччині обряд задування свічок на день народження проводився виключно в колі близьких та друзів.

Така суворість була через те, щоб ніхто не зміг перебити позитивну енергетику загаданого бажання.

Задувати свічки варто в колі близьких людей (фото: Freepik)

Осучаснення традиції

Символізм традиції трішки змінився. Тепер ми віримо, що вона означає зустріч двох світів: коли із всім старим треба прощатися і рухатися назустріч новому.

Для нас це спосіб підсумувати ще один рік свого життя і поставити мету на наступний. Саме її ми вкладаємо у своє таємне святкове бажання. Ми віримо в те, що вогонь очищує від негативу, а значить дозволяє іти вперед з новими радісними надіями.

Єдине, що лишилося незмінним - загадування бажання.

Сучасне значення святкових свічок на торті (фото: Freepik)