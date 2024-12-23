Не тільки штолен і панетоне. Топ-10 різдвяних випічок, які ви повинні спробувати хоча б раз

Одна з головних традицій, яка супроводжує Різдво в усьому світі - це різдвяна випічка. Кожна країна має свої унікальні рецепти, які додають святковому столу особливий аромат і смак.

РБК-Україна (проєкт Styler) підготувало добірку незвичної та водночас смачної випічки, яку готують в різних країнах на Різдво.

Буше де ноель (Bûche de Noël)

Буше де ноель (фото: wikipedia.org, User Jebulon)

Буше де ноель, або "різдвяна колода", - це французький десерт-рулет у вигляді колоди, зроблений з бісквіта, шоколаду та масляного крему. Часто десерт прикрашають марципаном та цукровою пудрою.

Цей гарний і смачний десерт є традиційним святковим частуванням у Франції і нагадує про стародавню традицію спалювати різдвяний пень у вогнищі.

Пфеффернус (Pfeffernüsse)

Пфеффернус (фото: wikipedia.org, User Jim Lindstrom)

Пфеффернус - це маленькі печива з прянощами та перцем, іноді покриті цукровою пудрою, які популярні в Німеччині та інших європейських країнах. Схоже печиво виготовляють в Данії та Нідерландах.

Рецепт печива створив кондитер з Оффенбаха-на-Майні, Йоганн Флейшмах, у 1753 році. А частиною святкування печиво стало 1850-х років.

Булочки з кардамоном (Kardemummabullar)

Булочки з кардамоном (фото: wikipedia.org, User W.carter)

Kardemummabullar - це булочки з кардамоном, які є однією з улюблених різдвяних випічок у Швеції. Вони мають ароматний смак завдяки кардамону і є чудовим варіантом для святкового сніданку або чаювання під час свят.

Схожу випічку готують в Фінляндії - кардамон часто використовують в різдвяних бісквітах та печиві.

Туррон (Turrón)

Туррон (фото: wikipedia.org, User Ra Boe)

Туррон - це традиційний іспанський солодкий десерт, виготовлений з меду, цукру, мигдалю і яєць. Він особливо популярний на Різдво, і його різні види часто використовуються як подарунки на свята в Іспанії.

Імбирні пряники

Будинок з пряників (фото: Freepik)

Пряники з імбиром - це класична різдвяна випічка в США та Великобританії. Вони мають не тільки чудовий смак, але й цікаві на вигляд, коли їх прикрашають глазур'ю або посипають цукровою пудрою. Крім цього, пряники часто використовуються для декорування святкових ялинок.

Пандоро (Pandoro)

Пандоро (фото: wikipedia.org, User Wittylama)

Пандоро - солодкий італійський хліб, популярний на Різдво та Новий рік. Пандоро, яке випікають в Вероні, традиційно має восьмикутну форму.

Назву та рецепт пандоро приписують італійському кондитеру Доменіко Мелегатті. Випічку часто посипають ванільною цукровою пудрою - тоді вона ніби нагадує снігові вершини Альп під час Різдва.

Лебкухен (Nürnberger Lebkuchen)

Лебкухен (фото: wikipedia.org)

Лебкухен або нюрнберзький пряник - випічка, яка відома в Нюрнберзі ще з часів Середньовіччя. Здебільшого лебкухен - це великі круглі пряники з мигдалем та цукатами, вкриті шоколадом.

Хоча лебкухен виготовляють і продають протягом цілого року, випічка є особливо популярною в період зимових свят.

Кураб'є (Kουραμπιέδες)

Кураб'є (фото: wikipedia.org, User Jastrow)

Кураб'є або кураб'єдес - традиційне грецьке мигдалеве печиво. Кураб'єдес є неодмінними солодощами на Різдво в Греції.

Зазвичай кураб'є виліплюють у вигляді невеликих кульок, а випікають протягом 15 хвилин. Перед подачею солодощі рясно присипають цукровою пудрою.

Пан де Паскуа (Pan de Pascua)

Пан де Паскуа (ілюстративне фото: Freepik)

Пан де Паскуа - традиційний чилійський пиріг, схожий на солодкий бісквіт. В цю випічку зазвичай додають імбир, мед, родзинки, цукати, мигдаль та волоські горіхи.

Вважається, що рецепт Пан де Паскуа до Чилі привезли німецькі іммігранти, поєднавши рецепт італійського пандоро та німецького штолена. Відтоді страва стала традиційною випічкою до Різдва.

Різдвяний пудинг

Різдвяний пудинг (фото: wikipedia.org, User Musical Linguist)

Різдвяний пудинг - традиційна випічка до різдвяної вечері у Великобританії. Хоча цей солодкий пудинг з сухофруктами походить з середньовічної Англії, перший записаний рецепт з'явився в 1845 році завдяки письменниці Елізі Актон.

Крім родзинок, в пудинг могли додавати солодкі спеції та алкоголь до смаку, а прикрашати - соусом, морозивом або заварним кремом. Деякі родини навіть мають власні рецепти випічки, які передаються з покоління в покоління.

За традицією, в пудинг ховали монетку на щастя, а перед подачею випічку обпалювали, щоб зробити легку скоринку.