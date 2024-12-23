Не только штоллен и панеттоне. Топ-10 рождественских выпечек, которые вы должны попробовать хотя бы раз

Одна из главных традиций, которая сопровождает Рождество во всем мире - это рождественская выпечка. Каждая страна имеет свои уникальные рецепты, которые придают праздничному столу особый аромат и вкус.

РБК-Украина (проект Styler) подготовило подборку необычной и одновременно вкусной выпечки, которую готовят в разных странах на Рождество.

Буше де ноэль (Bûche de Noël)

Буше де ноэль (фото: wikipedia.org, User Jebulon)

Буше де ноэль, или "рождественское бревно", - это французский десерт-рулет в виде бревна, сделанный из бисквита, шоколада и масляного крема. Часто десерт украшают марципаном и сахарной пудрой.

Этот красивый и вкусный десерт является традиционным праздничным угощением во Франции и напоминает о древней традиции сжигать рождественский пень в костре.

Пфеффернус (Pfeffernüsse)

Пфеффернус (фото: wikipedia.org, User Jim Lindstrom)

Пфеффернус - это маленькие печенья с пряностями и перцем, иногда покрытые сахарной пудрой, которые популярны в Германии и других европейских странах. Похожее печенье изготавливают в Дании и Нидерландах.

Рецепт печенья создал кондитер из Оффенбаха-на-Майне, Иоганн Флейшмах, в 1753 году. А частью празднования печенье стало 1850-х годов.

Булочки с кардамоном (Kardemummabullar)

Булочки с кардамоном (фото: wikipedia.org, User W.carter)

Kardemummabullar - это булочки с кардамоном, которые являются одной из любимых рождественских выпечек в Швеции. Они имеют ароматный вкус благодаря кардамону и являются отличным вариантом для праздничного завтрака или чаепития во время праздников.

Похожую выпечку готовят в Финляндии - кардамон часто используют в рождественских бисквитах и печенье.

Туррон (Turrón)

Туррон (фото: wikipedia.org, User Ra Boe)

Туррон - это традиционный испанский сладкий десерт, изготовленный из меда, сахара, миндаля и яиц. Он особенно популярен на Рождество, и его различные виды часто используются в качестве подарков на праздники в Испании.

Имбирные пряники

Дом из пряников (фото: Freepik)

Пряники с имбирем - это классическая рождественская выпечка в США и Великобритании. Они имеют не только замечательный вкус, но и интересны на вид, когда их украшают глазурью или посыпают сахарной пудрой. Кроме этого, пряники часто используются для декорирования праздничных елок.

Пандоро (Pandoro)

Пандоро (фото: wikipedia.org, User Wittylama)

Пандоро - сладкий итальянский хлеб, популярный на Рождество и Новый год. Пандоро, которое выпекают в Вероне, традиционно имеет восьмиугольную форму.

Название и рецепт пандоро приписывают итальянскому кондитеру Доменико Мелегатти. Выпечку часто посыпают ванильной сахарной пудрой - тогда она будто напоминает снежные вершины Альп во время Рождества.

Лебкухен (Nürnberger Lebkuchen)

Лебкухен (фото: wikipedia.org)

Лебкухен или нюрнбергский пряник - выпечка, которая известна в Нюрнберге еще со времен Средневековья. В основном лебкухен - это большие круглые пряники с миндалем и цукатами, покрытые шоколадом.

Хотя лебкухен изготавливают и продают в течение целого года, выпечка особенно популярна в период зимних праздников.

Курабье (Kουραμπιέδες)

Курабье (фото: wikipedia.org, User Jastrow)

Курабье или курабьедес - традиционное греческое миндальное печенье. Курабьедес являются непременными сладостями на Рождество в Греции.

Обычно курабье вылепливают в виде небольших шариков, а выпекают в течение 15 минут. Перед подачей сладости обильно присыпают сахарной пудрой.

Пан де Паскуа (Pan de Pascua)

Пан де Паскуа (иллюстративное фото: Freepik)

Пан де Паскуа - традиционный чилийский пирог, похожий на сладкий бисквит. В эту выпечку обычно добавляют имбирь, мед, изюм, цукаты, миндаль и грецкие орехи.

Считается, что рецепт Пан де Паскуа в Чили привезли немецкие иммигранты, соединив рецепт итальянского пандоро и немецкого штоллена. С тех пор блюдо стало традиционной выпечкой к Рождеству.

Рождественский пудинг

Рождественский пудинг (фото: wikipedia.org, User Musical Linguist)

Рождественский пудинг - традиционная выпечка к рождественскому ужину в Великобритании. Хотя этот сладкий пудинг с сухофруктами происходит из средневековой Англии, первый записанный рецепт появился в 1845 году благодаря писательнице Элизе Актон.

Кроме изюма, в пудинг могли добавлять сладкие специи и алкоголь по вкусу, а украшать - соусом, мороженым или заварным кремом. Некоторые семьи даже имеют собственные рецепты выпечки, которые передаются из поколения в поколение.

По традиции, в пудинг прятали монетку на счастье, а перед подачей выпечку обжигали, чтобы сделать легкую корочку.