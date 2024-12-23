Не только штоллен и панеттоне. Топ-10 рождественских выпечек, которые вы должны попробовать хотя бы раз
Одна из главных традиций, которая сопровождает Рождество во всем мире - это рождественская выпечка. Каждая страна имеет свои уникальные рецепты, которые придают праздничному столу особый аромат и вкус.
РБК-Украина (проект Styler) подготовило подборку необычной и одновременно вкусной выпечки, которую готовят в разных странах на Рождество.
Буше де ноэль (Bûche de Noël)
Буше де ноэль (фото: wikipedia.org, User Jebulon)
Буше де ноэль, или "рождественское бревно", - это французский десерт-рулет в виде бревна, сделанный из бисквита, шоколада и масляного крема. Часто десерт украшают марципаном и сахарной пудрой.
Этот красивый и вкусный десерт является традиционным праздничным угощением во Франции и напоминает о древней традиции сжигать рождественский пень в костре.
Пфеффернус (Pfeffernüsse)
Пфеффернус (фото: wikipedia.org, User Jim Lindstrom)
Пфеффернус - это маленькие печенья с пряностями и перцем, иногда покрытые сахарной пудрой, которые популярны в Германии и других европейских странах. Похожее печенье изготавливают в Дании и Нидерландах.
Рецепт печенья создал кондитер из Оффенбаха-на-Майне, Иоганн Флейшмах, в 1753 году. А частью празднования печенье стало 1850-х годов.
Булочки с кардамоном (Kardemummabullar)
Булочки с кардамоном (фото: wikipedia.org, User W.carter)
Kardemummabullar - это булочки с кардамоном, которые являются одной из любимых рождественских выпечек в Швеции. Они имеют ароматный вкус благодаря кардамону и являются отличным вариантом для праздничного завтрака или чаепития во время праздников.
Похожую выпечку готовят в Финляндии - кардамон часто используют в рождественских бисквитах и печенье.
Туррон (Turrón)
Туррон (фото: wikipedia.org, User Ra Boe)
Туррон - это традиционный испанский сладкий десерт, изготовленный из меда, сахара, миндаля и яиц. Он особенно популярен на Рождество, и его различные виды часто используются в качестве подарков на праздники в Испании.
Имбирные пряники
Дом из пряников (фото: Freepik)
Пряники с имбирем - это классическая рождественская выпечка в США и Великобритании. Они имеют не только замечательный вкус, но и интересны на вид, когда их украшают глазурью или посыпают сахарной пудрой. Кроме этого, пряники часто используются для декорирования праздничных елок.
Пандоро (Pandoro)
Пандоро (фото: wikipedia.org, User Wittylama)
Пандоро - сладкий итальянский хлеб, популярный на Рождество и Новый год. Пандоро, которое выпекают в Вероне, традиционно имеет восьмиугольную форму.
Название и рецепт пандоро приписывают итальянскому кондитеру Доменико Мелегатти. Выпечку часто посыпают ванильной сахарной пудрой - тогда она будто напоминает снежные вершины Альп во время Рождества.
Лебкухен (Nürnberger Lebkuchen)
Лебкухен (фото: wikipedia.org)
Лебкухен или нюрнбергский пряник - выпечка, которая известна в Нюрнберге еще со времен Средневековья. В основном лебкухен - это большие круглые пряники с миндалем и цукатами, покрытые шоколадом.
Хотя лебкухен изготавливают и продают в течение целого года, выпечка особенно популярна в период зимних праздников.
Курабье (Kουραμπιέδες)
Курабье (фото: wikipedia.org, User Jastrow)
Курабье или курабьедес - традиционное греческое миндальное печенье. Курабьедес являются непременными сладостями на Рождество в Греции.
Обычно курабье вылепливают в виде небольших шариков, а выпекают в течение 15 минут. Перед подачей сладости обильно присыпают сахарной пудрой.
Пан де Паскуа (Pan de Pascua)
Пан де Паскуа (иллюстративное фото: Freepik)
Пан де Паскуа - традиционный чилийский пирог, похожий на сладкий бисквит. В эту выпечку обычно добавляют имбирь, мед, изюм, цукаты, миндаль и грецкие орехи.
Считается, что рецепт Пан де Паскуа в Чили привезли немецкие иммигранты, соединив рецепт итальянского пандоро и немецкого штоллена. С тех пор блюдо стало традиционной выпечкой к Рождеству.
Рождественский пудинг
Рождественский пудинг (фото: wikipedia.org, User Musical Linguist)
Рождественский пудинг - традиционная выпечка к рождественскому ужину в Великобритании. Хотя этот сладкий пудинг с сухофруктами происходит из средневековой Англии, первый записанный рецепт появился в 1845 году благодаря писательнице Элизе Актон.
Кроме изюма, в пудинг могли добавлять сладкие специи и алкоголь по вкусу, а украшать - соусом, мороженым или заварным кремом. Некоторые семьи даже имеют собственные рецепты выпечки, которые передаются из поколения в поколение.
По традиции, в пудинг прятали монетку на счастье, а перед подачей выпечку обжигали, чтобы сделать легкую корочку.
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При написании материала использовались следующие источники: Википедия, кулинарный сайт Евгения Клопотенко.