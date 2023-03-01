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Не тільки під час коронавірусу: коли виникає втрата нюху і чим можна швидко його повернути

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Середа 01 березня 2023 18:46
Не тільки під час коронавірусу: коли виникає втрата нюху і чим можна швидко його повернути Чому пропадає нюх та як його повернути (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Під час пандемії коронавірусу багато хто був наляканий незвичайним симптомом - втратою нюху. Але насправді така неприємність виникає не лише при зараженні COVID-19, а й при багатьох інших захворювань.

Які захворювання викликають аносмію і як можна швидше усунути цю неприємність, розповіли в Telegram-каналі "Бережи себе".

Чому виникає втрата нюху

Аносмія, саме так по-науковому називається втрата нюху, виникає при різних захворюваннях. І цей стан може суттєво погіршувати якість життя, тому що навіть часткова втрата нюху погіршує у пацієнта стосунки з їжею. Це веде до втрати ваги та нестачі поживних речовин. А ще може спричинити депресію та інші психологічні стани.

Втрата нюху буває при:

  • Застудах та грипі
  • Синуситах
  • У разі алергії
  • Через нарости в носі (назальні поліпози)
  • Іноді внаслідок черепно-мозкової травми

Не тільки під час коронавірусу: коли виникає втрата нюху і чим можна швидко його повернути Як можна допомогти у разі аносмії

Насамперед потрібно з'ясувати причину втрата нюху. Якщо це прояв алергії чи застуди, цілком можливо, допоможе звичайне симптоматичне лікування.

Але в деяких випадках потрібно набратися терпіння та просто почекати. Іноді нюх повертається за кілька тижнів чи місяців. У легких випадках допоможуть навіть промивання із сольовим розчином.

Допомогти в такій ситуації можуть краплі зі стероїдними гормонами, особливо якщо втрата нюху пов'язана із синуситом чи назальними поліпами. Але такі краплі виписати може лише лікар.

У затяжних випадках можна практикувати тренування нюху. Як пишуть у Британському медичному журналі, тренування полягає в тому, що людина вдихає ефірні олії певних видів та за певною схемою.

Чи потрібна вам така "гімнастика" після коронавірусу, хірургічного втручання або з інших причин - вирішити може тільки ваш лікар.

Не тільки під час коронавірусу: коли виникає втрата нюху і чим можна швидко його повернути

До речі, ми розповідали про те, як відрізнити гайморит від застуди.

А також ми писали про чудовий спосіб, який допомагає повернути нюх після хвороби.

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