Не только во время коронавируса: когда возникает потеря обоняния и чем можно быстро его вернуть
Во время пандемии коронавируса многие были напуганы необычным симптомом - потерей обоняния. Но на самом деле такая неприятность возникает не только при заражении COVID-19, но и при многих других заболеваниях.
Какие заболевания вызывают аносмию и как можно быстро устранить эту неприятность, рассказали в Telegram-канале "Бережи себе".
Почему возникает потеря обоняния
Аносмия, а именно так по-научному называется потеря обоняния, возникает при различных заболеваниях. И это состояние может существенно ухудшать качество жизни, так как даже частичная потеря нюха ухудшает у пациента отношения с едой. Это ведет к потере веса и нехватке питательных веществ. А еще может стать причиной депрессии и других психологических состояний.
Потеря обоняния бывает при:
- Простуде и гриппе
- Синуситах
- В случае аллергии
- Из-за наростов в носу (назальные полипозы)
- Иногда в следствие черепно-мозговой травмы
Как можно помочь в случае аносмии
В первую очередь, нужно выяснить причину потеря обоняния. Если это проявление аллергии или простуды, то вполне возможно, поможет обычное симптоматическое лечение.
Но в некоторых случаях нужно набраться терпения и просто подождать. Иногда нюх возвращается через несколько недель или месяцев. В легких случаях помогут даже промывания с солевым раствором.
Помочь в такой ситуации могут капли со стероидными гормонами, особенно если потеря обоняния связана с синуситом или назальными полипами. Но такие капли выписать может исключительно врач.
В затяжных случаях можно практиковать "тренировки нюха". Как пишут в Британском медицинском журнале, тренировка заключается в том, что человек вдыхает эфирные масла определенных видов и по определенной схеме.
Нужна ли вам такая "гимнастика" после коронавируса, хирургического вмешательства или по другим причинам - решить может только ваш лечащий врач.
Кстати, ранее мы рассказывали о том, как отличить гайморит от простуды.
А также мы писали об отличном способе, который помогает вернуть обоняние после болезни.