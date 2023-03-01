Не только во время коронавируса: когда возникает потеря обоняния и чем можно быстро его вернуть

Во время пандемии коронавируса многие были напуганы необычным симптомом - потерей обоняния. Но на самом деле такая неприятность возникает не только при заражении COVID-19, но и при многих других заболеваниях.

Какие заболевания вызывают аносмию и как можно быстро устранить эту неприятность, рассказали в Telegram-канале "Бережи себе".

Почему возникает потеря обоняния

Аносмия, а именно так по-научному называется потеря обоняния, возникает при различных заболеваниях. И это состояние может существенно ухудшать качество жизни, так как даже частичная потеря нюха ухудшает у пациента отношения с едой. Это ведет к потере веса и нехватке питательных веществ. А еще может стать причиной депрессии и других психологических состояний.

Потеря обоняния бывает при:

Простуде и гриппе

Синуситах

В случае аллергии

Из-за наростов в носу (назальные полипозы)

Иногда в следствие черепно-мозговой травмы

Как можно помочь в случае аносмии

В первую очередь, нужно выяснить причину потеря обоняния. Если это проявление аллергии или простуды, то вполне возможно, поможет обычное симптоматическое лечение.

Но в некоторых случаях нужно набраться терпения и просто подождать. Иногда нюх возвращается через несколько недель или месяцев. В легких случаях помогут даже промывания с солевым раствором.

Помочь в такой ситуации могут капли со стероидными гормонами, особенно если потеря обоняния связана с синуситом или назальными полипами. Но такие капли выписать может исключительно врач.

В затяжных случаях можно практиковать "тренировки нюха". Как пишут в Британском медицинском журнале, тренировка заключается в том, что человек вдыхает эфирные масла определенных видов и по определенной схеме.

Нужна ли вам такая "гимнастика" после коронавируса, хирургического вмешательства или по другим причинам - решить может только ваш лечащий врач.