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Не только во время коронавируса: когда возникает потеря обоняния и чем можно быстро его вернуть

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Среда 01 марта 2023 18:46
Не только во время коронавируса: когда возникает потеря обоняния и чем можно быстро его вернуть Почему пропадает обоняние и как его вернуть (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Во время пандемии коронавируса многие были напуганы необычным симптомом - потерей обоняния. Но на самом деле такая неприятность возникает не только при заражении COVID-19, но и при многих других заболеваниях.

Какие заболевания вызывают аносмию и как можно быстро устранить эту неприятность, рассказали в Telegram-канале "Бережи себе".

Почему возникает потеря обоняния

Аносмия, а именно так по-научному называется потеря обоняния, возникает при различных заболеваниях. И это состояние может существенно ухудшать качество жизни, так как даже частичная потеря нюха ухудшает у пациента отношения с едой. Это ведет к потере веса и нехватке питательных веществ. А еще может стать причиной депрессии и других психологических состояний.

Потеря обоняния бывает при:

  • Простуде и гриппе
  • Синуситах
  • В случае аллергии
  • Из-за наростов в носу (назальные полипозы)
  • Иногда в следствие черепно-мозговой травмы

Не только во время коронавируса: когда возникает потеря обоняния и чем можно быстро его вернутьКак можно помочь в случае аносмии

В первую очередь, нужно выяснить причину потеря обоняния. Если это проявление аллергии или простуды, то вполне возможно, поможет обычное симптоматическое лечение.

Но в некоторых случаях нужно набраться терпения и просто подождать. Иногда нюх возвращается через несколько недель или месяцев. В легких случаях помогут даже промывания с солевым раствором.

Помочь в такой ситуации могут капли со стероидными гормонами, особенно если потеря обоняния связана с синуситом или назальными полипами. Но такие капли выписать может исключительно врач.

В затяжных случаях можно практиковать "тренировки нюха". Как пишут в Британском медицинском журнале, тренировка заключается в том, что человек вдыхает эфирные масла определенных видов и по определенной схеме.

Нужна ли вам такая "гимнастика" после коронавируса, хирургического вмешательства или по другим причинам - решить может только ваш лечащий врач.

Не только во время коронавируса: когда возникает потеря обоняния и чем можно быстро его вернуть

Кстати, ранее мы рассказывали о том, как отличить гайморит от простуды.

А также мы писали об отличном способе, который помогает вернуть обоняние после болезни.

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