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Как вернуть обоняние после коронавируса: медики назвали отличный способ

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Вторник 19 октября 2021 18:42
Как вернуть обоняние после коронавируса: медики назвали отличный способ Как вернуть обоняние после коронавируса (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Одним из отличительных признаков коронавируса является потеря обоняния и вкуса. Как показывают опросы, такой симптом испытали почти половина людей, которые перенесли болезнь. Восстановление обоняния может занять от нескольких дней до нескольких месяцев, и долговременная потеря нюха говорит о постковидном синдроме, утверждают медики.

Как объясняют специалисты портала FifthSence, специального лечения такой проблемы не существует. Однако можно вернуть обоняние с помощью постоянных тренировок.

По мнению ученых, вернуть обоняние можно. И по сути, нос придется заново учить распознавать запахи и их запоминать. Можно использовать для этого эфирные масла и запахи, которые вам знакомы много лет.

Что вам понадобится:

  • Различные эфирные масла: лимон, роза, гвоздика, эвкалипт. Также можно взять мяту перечную, апельсин и лаванду.
  • Можно использовать обычные вещи с запахом – кофе, кожура апельсина, мята, укроп или корица.
  • Пустые стеклянные банки с крышками – например, от детского питания.
  • Ватные диски
  • Ароматические полоски или палочки

Как правильно тренироваться

Разложите все предметы по баночкам. Масла можно капнуть на палочки или ватный диск и поместить его в банку. Баночки стоит подписать. Хранить их нужно в прохладном месте.

Каждую открывайте по очереди. Расслабьтесь и глубоко вдыхайте. Слишком быстрый вдох и слишком глубокий – не подходят.

На каждую баночку – по 10 секунд.

Повторите процедуру дважды. Потом возьмите перерыв.

Свои ощущения можно записывать на листочке или в блокноте. Дневник наблюдений поможет вам понять, какие запахи вернулись быстрее.

Специалисты рекомендуют делать такие тренировки минимум дважды в день – например, утром и вечером. Но и в течение дня вы можете тренировать свой нос дома, на улице, парке, в гостях. Нюхайте привычные вам предметы, цветы, парфюмерию, еду.

Если вы в первые дни не почувствуете запахи – не расстраивайтесь. Обоняние может вернуться также внезапно, как и исчезло. Некоторым людям нужно пару недель, чтобы снова уловить знакомые запахи, а некоторым – пару месяцев.

Как вернуть нюх после коронавируса

Напомним, ранее мы писали о том, что львовские врачи назвали опасное осложнение после коронавируса.

А также рассказывали о том, сколько может длиться постковидный синдром и какие у него симптомы.

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