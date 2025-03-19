Не тільки Кеннеді. Знамениті політики, які стали жертвами радянських спецслужб

Днями в США розкрили засекречені файли щодо вбивства Джона Кеннеді . Згідно з оприлюдненими матеріалами, за замахом на президента США в 1963 році міг стояти Радянський Союз. Не секрет, що КДБ і радянські спецслужби неодноразово вдавалися до усунення небезпечних для режиму політиків, дипломатів і громадських діячів по всьому світу.

Степан Бандера

Український націоналіст і лідер ОУН загинув 15 жовтня 1959 року в Мюнхені. Радянська влада ліквідувала його як небажаного елемента. Вбивство скоїв агент КДБ Богдан Сташинський, використавши спеціальну отруйну зброю - пістолет із ціанистим калієм.

Степан Бандера (фото: wikipedia.org User Llados)

Ян Масарик

Міністр закордонних справ тоді ще Чехословаччини помер 10 березня 1948 року незадовго після того, як владу в його країні захопили комуністи. Його тіло знайшли під вікнами Міністерства закордонних справ у Празі. Спочатку смерть назвали самогубством. Проте згодом поширилися й інші версії, зокрема про вбивство. І, видно, з роками остання теорія почала набувати більшої ваги, адже у січні 2025 року в Чехії відновили кримінальне провадження за фактом смерті Масарика.

Ян Масарик (фото: wikipedia.org)

Євген Коновалець

Один із засновників ОУН загинув 23 травня 1938 року в Роттердамі. Його ліквідував агент НКВС Павло Судоплатов, втершись до нього в довіру та передавши вибухівку, замасковану під коробку з цукерками. Сталін розглядав Коновальця як небезпечного лідера українського визвольного руху.

Євген Коновалець (фото: wikipedia.org User NickK)

Рауль Валленберг

Шведський дипломат, який врятував тисячі євреїв під час Голокосту, був заарештований у 1945 році радянськими військами та відправлений до Москви. Офіційна версія говорить, що він помер від серцевого нападу у Луб’янській в’язниці 1947 року, але багато дослідників історії вважають, що його могли стратити. Крім того, росіяни багато років відмовляли спадкоємцям дипломата в отриманні повного доступу до його справи.

Рауль Воленберг (фото: wikipedia.org User David Levy)

Георгій Марков

Болгарський дисидент і журналіст, який критикував комуністичний режим, загинув у Лондоні 1978 року. Його вбили за допомогою унікальної отруйної зброї - парасольки з капсулою рицину. Цей метод розробило радянське КДБ. До цього на життя діяча радянські та болгарські спецслужби робили ще два невдалих замахи.

Георгій Марков (фото: wikipedia.org)

Натан Порецький

Ігнатій Рейс, чиє справжнє ім’я Натан Порецький, був одним із радянських шпигунів-розвідників. З часом він почав критикувати політику Сталіна і відповідно був ліквідований за зраду. Його смерть, яка сталася в 1937 році, приписують спецгрупі НКВС. Вбивство скоїли у Швейцарії, коли Ройс покидав один із закладів. До нього під'їхав автомобіль, в якому знаходилися два агенти. Один розстріляв Порецького, а інший керував авто. Також планувалося вбивство дружини та сина розвідника.

Натан Порецький (фото: wikipedia_org_User_Esemono_)

Лев Ребет

Ще один український політик і націоналіст, якого КДБ ліквідувало у Мюнхені. Він загинув 12 жовтня 1957 року від отрути, випущеної із загорненого у газету пристрою.

Лев Ребет (фото: wikipedia.org)

Перераховані вбивства - лише частина довгого списку злочинів радянських спецслужб. Роками росіяни усували своїх ворогів по всьому світу, використовуючи витончені методи та агентів-кіллерів.

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