Не только Кеннеди. Знаменитые политики, которые стали жертвами советских спецслужб
На днях в США раскрыли засекреченные файлы по убийству Джона Кеннеди. Согласно обнародованным материалам, за покушением на президента США в 1963 году мог стоять Советский Союз. Не секрет, что КГБ и советские спецслужбы неоднократно прибегали к устранению опасных для режима политиков, дипломатов и общественных деятелей по всему миру.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о самых известных жертвах советских спецопераций.
Степан Бандера
Украинский националист и лидер ОУН погиб 15 октября 1959 года в Мюнхене. Советская власть ликвидировала его как нежелательный элемент. Убийство совершил агент КГБ Богдан Сташинский, использовав специальное отравляющее оружие - пистолет с цианистым калием.
Степан Бандера (фото: wikipedia.org User Llados)
Ян Масарик
Министр иностранных дел тогда еще Чехословакии умер 10 марта 1948 года незадолго после того, как власть в его стране захватили коммунисты. Его тело нашли под окнами Министерства иностранных дел в Праге. Сначала смерть назвали самоубийством. Однако впоследствии распространились и другие версии, в частности об убийстве. И, видно, с годами последняя теория начала приобретать больший вес, ведь в январе 2025 года в Чехии возобновили уголовное производство по факту смерти Масарика.
Ян Масарик (фото: wikipedia.org)
Евгений Коновалец
Один из основателей ОУН погиб 23 мая 1938 года в Роттердаме. Его ликвидировал агент НКВД Павел Судоплатов, втершись к нему в доверие и передав взрывчатку, замаскированную под коробку с конфетами. Сталин рассматривал Коновальца как опасного лидера украинского освободительного движения.
Евгений Коновалец (фото: wikipedia.org User NickK)
Рауль Валленберг
Шведский дипломат, который спас тысячи евреев во время Холокоста, был арестован в 1945 году советскими войсками и отправлен в Москву. Официальная версия гласит, что он умер от сердечного приступа в Лубянской тюрьме в 1947 году, но многие исследователи истории считают, что его могли казнить. Кроме того, россияне много лет отказывали наследникам дипломата в получении полного доступа к его делу.
Рауль Воленберг (фото: wikipedia.org User David Levy)
Георгий Марков
Болгарский диссидент и журналист, критиковавший коммунистический режим, погиб в Лондоне в 1978 году. Его убили с помощью уникального отравляющего оружия - зонта с капсулой рицина. Этот метод разработало советское КГБ. До этого на жизнь деятеля советские и болгарские спецслужбы совершали еще два неудачных покушения.
Георгий Марков (фото: wikipedia.org)
Натан Порецкий
Игнатий Рейс, чье настоящее имя Натан Порецкий, был одним из советских шпионов-разведчиков. Со временем он начал критиковать политику Сталина и соответственно был ликвидирован за измену. Его смерть, которая произошла в 1937 году, приписывают спецгруппе НКВД. Убийство совершили в Швейцарии, когда Ройс покидал одно из заведений. К нему подъехал автомобиль, в котором находились два агента. Один расстрелял Порецкого, а другой управлял авто. Также планировалось убийство жены и сына разведчика.
Натан Порецкий (фото: wikipedia_org_User_Esemono_)
Лев Ребет
Еще один украинский политик и националист, которого КГБ ликвидировало в Мюнхене. Он погиб 12 октября 1957 года от яда, выпущенного из завернутого в газету устройства.
Лев Ребет (фото: wikipedia.org)
Перечисленные убийства - лишь часть длинного списка преступлений советских спецслужб. Годами россияне устраняли своих врагов по всему миру, используя изощренные методы и агентов-киллеров.
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При написании материала были использованы следующие источники: Wikipedia, Spartacus Educational, Украинский институт национальной памяти.