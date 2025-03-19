Не только Кеннеди. Знаменитые политики, которые стали жертвами советских спецслужб

На днях в США раскрыли засекреченные файлы по убийству Джона Кеннеди . Согласно обнародованным материалам, за покушением на президента США в 1963 году мог стоять Советский Союз. Не секрет, что КГБ и советские спецслужбы неоднократно прибегали к устранению опасных для режима политиков, дипломатов и общественных деятелей по всему миру.

Степан Бандера

Украинский националист и лидер ОУН погиб 15 октября 1959 года в Мюнхене. Советская власть ликвидировала его как нежелательный элемент. Убийство совершил агент КГБ Богдан Сташинский, использовав специальное отравляющее оружие - пистолет с цианистым калием.

Степан Бандера (фото: wikipedia.org User Llados)

Ян Масарик

Министр иностранных дел тогда еще Чехословакии умер 10 марта 1948 года незадолго после того, как власть в его стране захватили коммунисты. Его тело нашли под окнами Министерства иностранных дел в Праге. Сначала смерть назвали самоубийством. Однако впоследствии распространились и другие версии, в частности об убийстве. И, видно, с годами последняя теория начала приобретать больший вес, ведь в январе 2025 года в Чехии возобновили уголовное производство по факту смерти Масарика.

Ян Масарик (фото: wikipedia.org)

Евгений Коновалец

Один из основателей ОУН погиб 23 мая 1938 года в Роттердаме. Его ликвидировал агент НКВД Павел Судоплатов, втершись к нему в доверие и передав взрывчатку, замаскированную под коробку с конфетами. Сталин рассматривал Коновальца как опасного лидера украинского освободительного движения.

Евгений Коновалец (фото: wikipedia.org User NickK)

Рауль Валленберг

Шведский дипломат, который спас тысячи евреев во время Холокоста, был арестован в 1945 году советскими войсками и отправлен в Москву. Официальная версия гласит, что он умер от сердечного приступа в Лубянской тюрьме в 1947 году, но многие исследователи истории считают, что его могли казнить. Кроме того, россияне много лет отказывали наследникам дипломата в получении полного доступа к его делу.

Рауль Воленберг (фото: wikipedia.org User David Levy)

Георгий Марков

Болгарский диссидент и журналист, критиковавший коммунистический режим, погиб в Лондоне в 1978 году. Его убили с помощью уникального отравляющего оружия - зонта с капсулой рицина. Этот метод разработало советское КГБ. До этого на жизнь деятеля советские и болгарские спецслужбы совершали еще два неудачных покушения.

Георгий Марков (фото: wikipedia.org)

Натан Порецкий

Игнатий Рейс, чье настоящее имя Натан Порецкий, был одним из советских шпионов-разведчиков. Со временем он начал критиковать политику Сталина и соответственно был ликвидирован за измену. Его смерть, которая произошла в 1937 году, приписывают спецгруппе НКВД. Убийство совершили в Швейцарии, когда Ройс покидал одно из заведений. К нему подъехал автомобиль, в котором находились два агента. Один расстрелял Порецкого, а другой управлял авто. Также планировалось убийство жены и сына разведчика.

Натан Порецкий (фото: wikipedia_org_User_Esemono_)

Лев Ребет

Еще один украинский политик и националист, которого КГБ ликвидировало в Мюнхене. Он погиб 12 октября 1957 года от яда, выпущенного из завернутого в газету устройства.

Лев Ребет (фото: wikipedia.org)

Перечисленные убийства - лишь часть длинного списка преступлений советских спецслужб. Годами россияне устраняли своих врагов по всему миру, используя изощренные методы и агентов-киллеров.

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