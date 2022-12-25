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Не тільки Covid-19: лікар пояснив, які ще хвороби викликають втрату нюху і відчуття смаку

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Неділя 25 грудня 2022 16:02
Не тільки Covid-19: лікар пояснив, які ще хвороби викликають втрату нюху і відчуття смаку На які хвороби може вказувати відчутність нюху і відчуття смаку (фото: freepik.com)
Автор: Василина Копитко

Не лише Covid-19 може спричинити втрату нюху та відчуття смаків. Такі симптоми викликають ряд інших серйозних порушень в організмі.

Про це розповіли на медичній сторінці в Instagram.

При яких хворобах зникає нюх і відчуття смаку

Втрата нюху є частим симптомом при безлічі захворювань. При його появі варто звернутись до лікаря, аби визначити точну причину і приступити до правильного лікування саме недуги.

"Усі ми бережемо зір та слух, але життя без запахів не краще, ніж життя без світла і звуків. І не треба нехтувати цими симптомами, адже вони можуть бути ознаками важких порушень в організмі", - наголошують лікарі.

Які можуть бути варіанти розладів:

  • Аносмія - втрата здатності сприйняття запахів
  • Гіпо/Гіперосмія - знижена/підвищена чутливість до запахів
  • Паросмія - спотворення запахів
  • Агевзія - втрата здатності сприйняття смаків
  • Дисгевзія - спотворення смаків
  • Смакові та нюхові галюцинації

Причини виникнення розладів частіше криються в змінах у носі, черепних нервах, що йдуть до мозку або в самому мозку.

Порушення можуть виникати з наступних причин:

  • з боку носової порожнини та пазух: ГРВІ, риніти, поліпи носової порожнини, запальні процеси приносових пазух
  • з боку нервової системи: хвороби Паркінсона та Альцгеймера, розсіяний склероз, травми голови, інсульт
  • з боку ендокринної системи: цукровий діабет, гіпотиреоз
  • психіатричні розлади: депресія та шизофренія.

"Не завжди порушення пов‘язані з ЛОР-захворюваннями, але консультація саме отоларинголога є обов‘язковою і первинною у пошуку причини розладів. Лікування завжди спрямоване на причину виникнення недуги. І якщо клітини, відповідальні за сприйняття, не зруйновані, і пацієнт вчасно звернувся до фахівця, здебільшого терапія завершується успішно", - наголошують лікарі.

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