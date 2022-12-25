Не только Covid-19: врач объяснил, какие еще болезни вызывают потерю обоняния и вкуса
Не только Covid-19 может привести к потере обоняния и ощущению вкусов. Такие симптомы вызывают ряд других серьезных нарушений в организме.
Об этом рассказали на медицинской странице в Instagram.
При каких болезнях исчезает обоняние и вкус
Утрата обоняния является частым симптомом при множестве заболеваний. При его появлении следует обратиться к врачу, чтобы определить точную причину и приступить к правильному лечению именно болезни.
"Все мы бережем зрение и слух, но жизнь без запахов не лучше жизни без света и звуков. И не надо пренебрегать этими симптомами, ведь они могут быть признаками тяжелых нарушений в организме", - рассказывают врачи.
Какие могут быть варианты расстройств:
- Аносмия - потеря способности восприятия запахов
- Гипо/Гиперосмия - пониженная/повышенная чувствительность к запахам
- Паросмия - искажение запахов
- Агевзия - потеря способности восприятия вкусов
- Дисгевзия - искажение вкусов
- Вкусовые и обонятельные галлюцинации
Причины возникновения расстройств чаще кроются в изменениях в носу, черепных нервах, идущих в мозг или в самом мозгу.
Нарушения могут возникать по следующим причинам:
- со стороны носовой полости и пазух: ОРВИ, риниты, полипы носовой полости, воспалительные процессы приносовых пазух
- Со стороны нервной системы: болезни Паркинсона и Альцгеймера, рассеянный склероз, травмы головы, инсульт
- со стороны эндокринной системы: сахарный диабет, гипотиреоз
- психиатрические нарушения: депрессия и шизофрения.
"Не всегда нарушения связаны с ЛОР-заболеваниями, но консультация именно отоларинголога является обязательной и первичной в поиске причины расстройств. Лечение всегда направлено на причину возникновения недуга. И если клетки, ответственные за восприятие, не разрушены, и пациент вовремя обратился к специалисту, в основном терапия завершается успешно", - отмечают врачи.
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