Не тільки чорниця: 7 звичних продуктів, які покращують зір

Усі знають про велику користь чорниці для зору. Проте, крім неї є багато іншим продуктів, що допомагають уникнути офтальмологічних проблем.

Які продукти найкорисніші для зору, читайте у матеріалі Styler.

Гарбуз

У гарбузах міститься більше бета-каротину, ніж моркві. Саме цей елемент запобігає виникненню цілого ряду офтальмологічних захворювань. Також у цих плодах багато вітаміну D і С та групи В, які впливають на зміцнення імунітету.

Тому гарбуз корисно споживати запеченим, вареним у вигляді каші чи навіть пити фреші з нього.

Морква

Цей коренеплід містить багато вітамінів С, К, Е, групи В та має велику кількість каротину. Завдяки цьому зміцнює сітківку очей, запобігає виникненню курячої сліпоти та пересихання рогівки ока.

Моркву варто споживати разом зі сметаною чи олією, щоб необхідні речовини засвоїлися.

Грейпфрут

Грейпфрут цінний вітамінами B2, З, Р, D, каротином, калієм, кальцієм, ефірними оліями, органічними кислотами, клітковиною. Корисні елементи з його прозорої плівочки, що розділяє частинки фрукта, сповільнюють старіння кришталиків.

Риба

І річкова, і морська риба є джерелом корисних вітамінів, мікроелементів, білка та Омега 3. Саме цей елемент запобігає дегенерації жовтої плями - хворобі, через яку падає зір.

Велика кількість Омега-3 є у скумбрії, палтусі, оселедці, форелі.

Чорний шоколад

Натуральний чорний шоколад багатий вітамінами A, B, C, D, E, F. Також містить фосфор, кальцій та магній. Завдяки цим речовинам уповільнюється руйнування колагенових волокон і покращується обмін речовин. Також вони зміцнюють рогівку ока.

Зловживати цим продуктом не варто. Проте кілька шматочків варто з’їдати для гостроти зору.

Кисломолочний сир

У кисломолочному сирі багато вітаміну В12. Він покращує кровопостачання очей та обмін речовин у кришталику й рогівці.

Капуста

Капуста цінна високим вмістом вітаміну С, фосфором, калієм і клітковиною. Ці речовини допомагають відновлюватись очним клітинам. Також вони зміцнюють кровоносні судини.

Особливо капуста корисна для людей, у яких часто червоніють очі й тріскаються судини.