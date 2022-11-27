Ніколи не їжте ці фрукти ввечері: вони сприяють набору ваги

Ми звикли вважати, що фрукти корисні для нашого організму і регулярне їх споживання є запорукою здоров'я. Проте ряд досліджень показують, що фрукти можуть зашкодити, особливо, коли людина прагне скинути зайву вагу.

Про те, як фрукти впливають на процес схуднення і які з них варто виключити із раціону, читайте у Styler.

У чому користь фруктів?

Фруктова дієта є ефективною та швидкою. Проте більшість солодких плодів містять фруктозу. Цей вуглевод підвищує рівень цукру в крові, але засвоюється організмом повільніше, ніж сахароза. Тому важливо їсти фрукти при схудненні чітко контролюючи дозу.

Основна користь для організму від споживання фруктів у тому, що вони надають енергію, збагачують організм мінералами і вітамінами, швидко тамують голод, не викликаючи відчуття тяжкості в шлунку. А також приводять у норму вагу.

Чи можна їсти фрукти ввечері при схудненні?

Людям, які прагнуть схуднути, у вечірній час краще їсти несолодкі фрукти. Проте не варто їх поєднувати з іншими стравами. Така комбінація може сповільнити травлення, спровокувати здуття і спричинити газоутворення.

Людям з порушеннями роботи шлунково-кишкового тракту не радять споживати ввечері груші.

Які фрукти корисні при дієтах?

Фрукти ввечері можна їсти не пізніше, ніж за годину до сну. Проте варто вибирати низькокалорійні плоди. Підійдуть наступні:

яблука, але не кислі сорти

але не кислі сорти цитрусові - вони пришвидшують травлення, але їх не можна людям з гастритом чи виразкою шлунка

- вони пришвидшують травлення, але їх не можна людям з гастритом чи виразкою шлунка манго - не подразнює слизову шлунка

- не подразнює слизову шлунка свіжий ананас – кілька скибок посприяють спалюванню жирів

– кілька скибок посприяють спалюванню жирів інжир - швидко насичує організм і знижує апетит.

Які фрукти шкодять фігурі?

Вживання деяких плодів може спровокувати набір ваги. При дієті слід виключити такі із раціону. Зокрема: