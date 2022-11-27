Ніколи не їжте ці фрукти ввечері: вони сприяють набору ваги
Ми звикли вважати, що фрукти корисні для нашого організму і регулярне їх споживання є запорукою здоров'я. Проте ряд досліджень показують, що фрукти можуть зашкодити, особливо, коли людина прагне скинути зайву вагу.
Про те, як фрукти впливають на процес схуднення і які з них варто виключити із раціону, читайте у Styler.
У чому користь фруктів?
Фруктова дієта є ефективною та швидкою. Проте більшість солодких плодів містять фруктозу. Цей вуглевод підвищує рівень цукру в крові, але засвоюється організмом повільніше, ніж сахароза. Тому важливо їсти фрукти при схудненні чітко контролюючи дозу.
Основна користь для організму від споживання фруктів у тому, що вони надають енергію, збагачують організм мінералами і вітамінами, швидко тамують голод, не викликаючи відчуття тяжкості в шлунку. А також приводять у норму вагу.
Чи можна їсти фрукти ввечері при схудненні?
Людям, які прагнуть схуднути, у вечірній час краще їсти несолодкі фрукти. Проте не варто їх поєднувати з іншими стравами. Така комбінація може сповільнити травлення, спровокувати здуття і спричинити газоутворення.
Людям з порушеннями роботи шлунково-кишкового тракту не радять споживати ввечері груші.
Які фрукти корисні при дієтах?
Фрукти ввечері можна їсти не пізніше, ніж за годину до сну. Проте варто вибирати низькокалорійні плоди. Підійдуть наступні:
- яблука, але не кислі сорти
- цитрусові - вони пришвидшують травлення, але їх не можна людям з гастритом чи виразкою шлунка
- манго - не подразнює слизову шлунка
- свіжий ананас – кілька скибок посприяють спалюванню жирів
- інжир - швидко насичує організм і знижує апетит.
Які фрукти шкодять фігурі?
Вживання деяких плодів може спровокувати набір ваги. При дієті слід виключити такі із раціону. Зокрема:
- виноград є висококалорійним. Також він спричиняє бродіння в кишечнику, цим погіршуючи самопочуття людини.
- банани - доволі солодкі, тому не надто сприяють схудненню
- кавуни - у цих плодах глікемічний індекс зашкалює. А надлишок рідини, що міститься у них, здатний порушити водно-сольовий баланс.
- сухофрукти і консервовані плоди також містять багато цукру і є дуже високою калорійністю.
Нагадуємо, раніше ми писали про те, які продукти насправді не низькокалорійні, як багато хто думає, а сприяють набору ваги.
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