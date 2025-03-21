Не тільки ChatGPT. Як працюють провідні ШІ-моделі та в чому їхній секрет

Aya Vision від Cohere

Cohere представила мультимодальну модель Aya Vision, яку вона називає найкращою у своєму класі для таких завдань, як створення підписів для зображень і відповіді на запитання про фотографії. Модель також перевершує аналогічні рішення іншими мовами, крім англійської, стверджує Cohere. Вона доступна безкоштовно через WhatsApp.

GPT 4.5 "Orion" від OpenAI

OpenAI називає Orion своєю найбільшою моделлю на сьогоднішній день, вихваляючи її сильні сторони в області "світових знань" і "емоційного інтелекту". Однак вона поступається за низкою критеріїв новішим моделям, орієнтованим на міркування. Orion доступна для підписників плану OpenAI за 200 доларів на місяць.

Claude Sonnet 3.7

Компанія Anthropic заявляє, що це перша в галузі "гібридна" модель міркувань, оскільки вона може як швидко давати відповіді, так і ретельно обмірковувати питання за необхідності. Крім того, модель надає користувачам контроль над тривалістю її роздумів.

Sonnet 3.7 доступна всім користувачам Claude, але для активних користувачів потрібен план Pro за 20 доларів на місяць.

Grok 3 від xAI

Grok 3 - це остання флагманська модель стартапу xAI, заснованого Ілоном Маском. Кажуть, що вона перевершує інші провідні моделі з математики, науки та програмування. Модель вимагає підписки X Premium (вартість 50 доларів на місяць). Після того як одне дослідження показало, що Grok 2 схильний до лівих поглядів, Маск пообіцяв зробити Grok більш "політично нейтральним", але поки не зрозуміло, чи досягнуть цих цілей.

OpenAI o3-mini

Це остання модель міркувань від OpenAI, оптимізована для STEM-завдань, таких як програмування, математика і наука. Вона не є найпотужнішою моделлю OpenAI, але через свій менший розмір компанія стверджує, що вона значно дешевша. Модель доступна безкоштовно, але для активних користувачів потрібна підписка.

OpenAI Deep Research

Deep Research від OpenAI призначена для проведення глибоких досліджень за темою з чіткими посиланнями. Ця послуга доступна тільки при підписці на ChatGPT Pro за 200 доларів на місяць.

OpenAI рекомендує її для всього, від наукових досліджень до покупок, але слід пам'ятати, що галюцинації чат-бота все ще є проблемою ШІ.

Mistral Le Chat

Mistral випустила версію додатка Le Chat, мультимодального ШІ-помічника. Компанія стверджує, що Le Chat відповідає швидше, ніж будь-який інший чат-бот. Також існує платна версія з актуальними новинами від AFP. Тести Le Monde показали, що продуктивність Le Chat вражає, хоча він робить більше помилок, ніж ChatGPT.

OpenAI Operator

OpenAI Operator призначений для того, щоб бути особистим помічником, який може виконувати завдання самостійно, наприклад, допомагати в покупках. Для використання потрібна підписка ChatGPT Pro за 200 доларів на місяць.

Google Gemini 2.0 Pro Experimental

Модель Google Gemini 2.0, довгоочікуваний флагман, заявляє, що вона перевершує інші моделі в кодуванні і розумінні загального знання. Вона також має наддовгий контекст у 2 мільйони токенів, що допомагає користувачам, яким потрібно швидко обробляти великі обсяги тексту.

Для використання потрібна підписка Google One AI Premium за 19,99 доларів на місяць.

DeepSeek R1

Ця китайська модель ШІ викликала фурор у Кремнієвій долині. DeepSeek R1 добре справляється з програмуванням і математикою, а її відкритий вихідний код дає змогу запускати її локально. Крім того, вона безкоштовна.

Однак R1 інтегрує цензуру китайського уряду і стикається зі зростаючими заборонами через можливу передачу даних користувачів назад у Китай.

Gemini Deep Research

Deep Research підсумовує результати пошуку Google у простому і добре цитованому документі. Цей сервіс корисний для студентів і всіх, кому потрібен швидкий огляд досліджень. Однак якість роботи моделі не можна порівняти з реальними рецензованими статтями.

Для використання Deep Research потрібна підписка на Google One AI Premium за 19,99 доларів на місяць.

Meta Llama 3.3 70B

Це новітня і найбільш просунута версія відкритих моделей ШІ Llama від Meta. Meta заявляє, що ця версія є найдешевшою та найефективнішою, особливо для завдань з математики, загальних знань і виконання інструкцій. Модель безкоштовна і відкрита.

OpenAI Sora

Sora - модель, що створює реалістичні відео на основі тексту. Хоча вона може генерувати цілі сцени, а не тільки кліпи, OpenAI визнає, що часто виникає "нереалістична фізика". Наразі вона доступна тільки в платних версіях ChatGPT, починаючи з плану Plus за 20 доларів на місяць.

Alibaba Qwen QwQ-32B-Preview

Ця модель є однією з небагатьох, які можуть конкурувати з моделлю OpenAI o1 за певними промисловими показниками, особливо в математиці та програмуванні.

Іронічно, для "моделі міркувань", вона має "простір для поліпшення в області здорового глузду", стверджує Alibaba. Модель також включає цензуру китайського уряду. Вона безкоштовна і відкрита.

Computer Use від Anthropic

Claude's Computer Use призначений для управління вашим комп'ютером з метою виконання таких завдань, як програмування або бронювання квитків на літак, стаючи попередником моделі OpenAI Operator. Однак Computer Use все ще перебуває в бета-версії. Ціни через API: 0,80 доларів за мільйон токенів введення і 4 долари за мільйон токенів виведення.

xAI Grok 2

Компанія ШІ Ілона Маска xAI запустила поліпшену версію свого флагманського чат-бота Grok 2, заявляючи, що вона "втричі швидша". Безкоштовні користувачі обмежені 10 запитаннями кожні дві години, тоді як підписники на Premium і Premium+ плани X мають вищі ліміти.

xAI також запустила генератор зображень Aurora, який створює фотореалістичні зображення.

OpenAI o1

Сімейство моделей o1 від OpenAI призначене для створення найкращих відповідей за рахунок "роздумів" через приховану функцію міркувань. Модель перевершує в завданнях програмування, математики та безпеки, стверджує OpenAI, але також має проблеми зі спробами обдурити людей.

Для використання o1 потрібна підписка на ChatGPT Plus, вартістю 20 доларів на місяць.

Claude Sonnet 3.5 від Anthropic

Claude Sonnet 3.5 - це модель, яку Anthropic заявляє як найкращу у своєму класі. Вона стала відома своїми можливостями в галузі програмування і вважається улюбленим чат-ботом серед технарів. Модель доступна безкоштовно на Claude, однак активним користувачам потрібна підписка Pro за 20 доларів на місяць. Хоча модель може розуміти зображення, вона не може їх генерувати.

OpenAI GPT 4o-mini

OpenAI просуває GPT 4o-mini як свою найдоступнішу і найшвидшу модель завдяки невеликому розміру. Вона призначена для виконання широкого спектра завдань, наприклад, для роботи з чат-ботами для обслуговування клієнтів. Модель доступна на безкоштовному тарифі ChatGPT. Вона краще підходить для виконання простих завдань у великому обсязі, ніж для більш складних.

Cohere Command R+

Модель Command R+ від Cohere чудово справляється з додатками для генерації, посиленої пошуковими запитами (RAG), для підприємств. Це означає, що вона добре знаходить і цитує конкретні дані. Однак RAG також не вирішує повністю проблему галюцинацій чат-бота в ШІ.

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