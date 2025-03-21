Не только ChatGPT. Как работают ведущие ИИ-модели и в чем их секрет

Aya Vision от Cohere

Cohere представила мультимодальную модель Aya Vision, которую она называет лучшей в своем классе для таких задач, как создание подписей для изображений и ответы на вопросы о фотографиях. Модель также превосходит аналогичные решения на других языках, помимо английского, утверждает Cohere. Она доступна бесплатно через WhatsApp.

GPT 4.5 "Orion" от OpenAI

OpenAI называет Orion своей крупнейшей моделью на сегодняшний день, хваля ее сильные стороны в области "мировых знаний" и "эмоционального интеллекта". Однако она уступает по ряду критериев более новым моделям, ориентированным на рассуждения. Orion доступна для подписчиков плана OpenAI за 200 долларов в месяц.

Claude Sonnet 3.7

Компания Anthropic заявляет, что это первая в отрасли "гибридная" модель рассуждений, поскольку она может как быстро давать ответы, так и тщательно обдумывать вопросы при необходимости. Кроме того, модель предоставляет пользователям контроль над продолжительностью ее размышлений.

Sonnet 3.7 доступна всем пользователям Claude, но для активных пользователей требуется план Pro за 20 долларов в месяц.

Grok 3 от xAI

Grok 3 - это последняя флагманская модель стартапа xAI, основанного Илоном Маском. Говорят, что она превосходит другие ведущие модели по математике, науке и программированию. Модель требует подписки X Premium (стоимость 50 долларов в месяц). После того как одно исследование показало, что Grok 2 склонен к левым взглядам, Маск пообещал сделать Grok более "политически нейтральным", но пока не ясно, достигнут ли эти цели.

OpenAI o3-mini

Это последняя модель рассуждений от OpenAI, оптимизированная для STEM-задач, таких как программирование, математика и наука. Она не является самой мощной моделью OpenAI, но из-за своего меньшего размера компания утверждает, что она значительно дешевле. Модель доступна бесплатно, но для активных пользователей требуется подписка.

OpenAI Deep Research

Deep Research от OpenAI предназначена для проведения глубоких исследований по теме с четкими ссылками. Эта услуга доступна только при подписке на ChatGPT Pro за 200 долларов в месяц.

OpenAI рекомендует ее для всего, от научных исследований до покупок, но следует помнить, что галлюцинации чат-бота все еще являются проблемой ИИ.

Mistral Le Chat

Mistral выпустила версию приложения Le Chat, мультимодального ИИ-помощника. Компания утверждает, что Le Chat отвечает быстрее, чем любой другой чат-бот. Также существует платная версия с актуальными новостями от AFP. Тесты Le Monde показали, что производительность Le Chat впечатляет, хотя он совершает больше ошибок, чем ChatGPT.

OpenAI Operator

OpenAI Operator предназначен для того, чтобы быть личным помощником, который может выполнять задачи самостоятельно, например, помогать в покупках. Для использования требуется подписка ChatGPT Pro за 200 долларов в месяц.

Google Gemini 2.0 Pro Experimental

Модель Google Gemini 2.0, долгожданный флагман, заявляет, что она превосходит другие модели в кодировании и понимании общего знания. Она также обладает сверхдлинным контекстом в 2 миллиона токенов, что помогает пользователям, которым нужно быстро обрабатывать большие объемы текста.

Для использования требуется подписка Google One AI Premium за 19,99 долларов в месяц.

DeepSeek R1

Эта китайская модель ИИ произвела фурор в Кремниевой долине. DeepSeek R1 хорошо справляется с программированием и математикой, а ее открытый исходный код позволяет запускать ее локально. Кроме того, она бесплатна.

Однако R1 интегрирует цензуру китайского правительства и сталкивается с растущими запретами из-за возможной передачи данных пользователей обратно в Китай.

Gemini Deep Research

Deep Research суммирует результаты поиска Google в простом и хорошо цитируемом документе. Этот сервис полезен для студентов и всех, кому нужен быстрый обзор исследований. Однако качество работы модели не сравнимо с реальными рецензируемыми статьями.

Для использования Deep Research требуется подписка на Google One AI Premium за 19,99 долларов в месяц.

Meta Llama 3.3 70B

Это новейшая и самая продвинутая версия открытых моделей ИИ Llama от Meta. Meta заявляет, что эта версия является самой дешевой и эффективной, особенно для задач по математике, общим знаниям и выполнению инструкций. Модель бесплатна и открыта.

OpenAI Sora

Sora - модель, создающая реалистичные видео на основе текста. Хотя она может генерировать целые сцены, а не только клипы, OpenAI признает, что часто возникает "нереалистичная физика". В настоящее время она доступна только в платных версиях ChatGPT, начиная с плана Plus за 20 долларов в месяц.

Alibaba Qwen QwQ-32B-Preview

Эта модель является одной из немногих, которые могут конкурировать с моделью OpenAI o1 по определенным промышленным показателям, особенно в математике и программировании.

Иронично, для "модели рассуждений", она имеет "пространство для улучшения в области здравого смысла", утверждает Alibaba. Модель также включает цензуру китайского правительства. Она бесплатна и открыта.

Computer Use от Anthropic

Claude’s Computer Use предназначен для управления вашим компьютером с целью выполнения таких задач, как программирование или бронирование билетов на самолет, становясь предшественником модели OpenAI Operator. Однако Computer Use все еще находится в бета-версии. Цены через API: 0,80 долларов за миллион токенов ввода и 4 доллара за миллион токенов вывода.

xAI Grok 2

Компания ИИ Илона Маска xAI запустила улучшенную версию своего флагманского чат-бота Grok 2, заявляя, что она "в три раза быстрее". Бесплатные пользователи ограничены 10 вопросами каждые два часа, в то время как подписчики на Premium и Premium+ планы X имеют более высокие лимиты.

xAI также запустила генератор изображений Aurora, который создает фотореалистичные изображения.

OpenAI o1

Семейство моделей o1 от OpenAI предназначено для создания лучших ответов за счет "размышлений" через скрытую функцию рассуждений. Модель превосходит в задачах программирования, математики и безопасности, утверждает OpenAI, но также имеет проблемы с попытками обмануть людей.

Для использования o1 требуется подписка на ChatGPT Plus, стоимостью 20 долларов в месяц.

Claude Sonnet 3.5 от Anthropic

Claude Sonnet 3.5 - это модель, которую Anthropic заявляет как лучшую в своем классе. Она стала известна своими возможностями в области программирования и считается любимым чат-ботом среди технарей. Модель доступна бесплатно на Claude, однако активным пользователям потребуется подписка Pro за 20 долларов в месяц. Хотя модель может понимать изображения, она не может их генерировать.

OpenAI GPT 4o-mini

OpenAI продвигает GPT 4o-mini как свою самую доступную и быструю модель благодаря небольшому размеру. Она предназначена для выполнения широкого спектра задач, например, для работы с чат-ботами для обслуживания клиентов. Модель доступна на бесплатном тарифе ChatGPT. Она лучше подходит для выполнения простых задач в большом объеме, чем для более сложных.

Cohere Command R+

Модель Command R+ от Cohere превосходно справляется с приложениями для генерации, усиленной поисковыми запросами (RAG), для предприятий. Это означает, что она хорошо находит и цитирует конкретные данные. Однако RAG также не решает полностью проблему галлюцинаций чат-бота в ИИ.

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